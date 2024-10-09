"Бачить таким майбутнє": Полякова похвалилася професією, яку 13-річна дочка здобула в Британії

Співачка Оля Полякова розказала про виховання дітей під час повномасштабного вторгнення.

В YouTube-шоу Маші Єфосиніної "Екзамен" артистка також розповіла, якою професією оволоділа її молодша донька за кордоном.

Полякова зізналася, що останні роки стала приділяти нащадкам значно менше уваги.

"Чесно кажучи, за час цієї війни я стала менш мамою, ніж до того. По-перше, я реально два роки була без дітей своїх. Перший рік вони обидві навчалися у Британії, а в другий рік – Маша повернулася, але не додому. Вона жила окремо і вчилася у Київській консерваторії. Звісно, що я розучилася бути мамою. Тому зараз, напевно, відсотків на 20% я мама. Я розумію, що зараз ми доробимо ремонт, в'їдемо в хату і почну мамкувати", - розповіла Полякова.

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скрін з відео

Оля також розказала про повернення 13-річної доньки Аліси з Великої Британії.

"Вона не прижилася там. Сподівалася, що вона переросте. Єдине, чого вона хотіла - повернутися додому. Вона хотіла повернутися в ту саму школу, конкретно у свій клас і до своєї вчительки", - пояснила виконавиця.

"Алісі нічого не страшно. Коли я її не хотіла повертати, я казала: "Доця, тут небезпечно, тут можуть уламки падати, що хочеш може статися, ми ж усі під Богом ходимо".

Але вона нічого не боїться. Ось вона чує дрон і продовжує спати. Починається збивання цього дрону, вона не боїться. Абсолютно до всього звикла. Знає, як працює ППО, як стріляє танк, знає, як щось вибухає, коли щось збили… Це страшно, що наші діти мають знання в голові, що вони можуть відрізнити, яка зброя у цей момент працює", - зазначила Полякова.

"Але вона хотіла повернутися й вона має впевненість, що з нами нічого не станеться. І настільки вона впевнена, що я теж маю цю впевненість", - пояснила зіркова мама

Полякова також розповіла, якою професією оволоділа її донька, поки нудьгувала за кордоном:

"Аліса абсолютно у захваті від їзди верхи. Це сталося там, у Британії. У неї була 2 рази на тиждень їзда верхи, до речі, на дуже слабенькому рівні (вона займалася тут (в Україні - ред.) на більш високому рівні). Це спілкування з тваринами її наче забирало з тієї атмосфери, де вона не прижилася".

За словами зіркової мами, окрім занять, згодом Аліса стала помічницею на конюшні.

"Вона повністю оволоділа професією конюха і займається цим на професійному рівні. Це тільки те, що її повністю захоплює. Коли ми в цьому році писали з нею бажання, вона бачить своє майбутнє таким: хоче професійно їздити верхи, брати участь у великих змаганнях", - зазначила співачка.

скрін з відео

Як відомо, Полякова зі старшою дочкою Машею часто подорожують разом і навіть роблять спільні зйомки в купальнику, за що старша донька нерідко натрапляє на хейт з боку аудиторії. Якось після чергової порції образливих слів щодо фігури Маші Оля не витримала, і погрозила "проклянути" хейтерів доньки.