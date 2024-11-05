"Найгарніше, що я бачила у житті": донька Полякової замилувала своїм новим пухнастим другом

У парі Маші Полякової та її хлопця Нікіти з'явився третій.

19-річна донька співачки Олі Полякової показала, хто тепер буде жити з нею та бойфрендом.

У сторіс Маша замилувала маленьким песиком породи Мальтіпу, якого вона тільки-но забрала з розплідника.

Маша завела собі песика модної породи мальтіпу

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"Це найкрасивіше, що я бачила у своєму житті", - на радощах вигукнула Полякова-молодша.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю дочка Полякової розповідала про свої заробітки та здивувала сумою, яку може заробляти на розкладаннях карт Таро.