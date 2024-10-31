"Мені подобається моя велика дупця": донька Полякової про ставлення до хейту, вартість навчання в США та свої заробітки на Таро

Старша донька співачки Олі Полякової, 19-річна Маша цілком задоволена власною зовнішністю, зокрема її не напружує схильність до повноти.

Як вона ставиться до хейту на свою адресу, чому, на її думку, її так не люблять деякі люди, і чому вона прагне стати американською знаменитістю, зіркова спадкоємиця розповіла "Слава +".

"Я схильна до повноти, це я знаю по собі. Так вийшло. Ні, не напрягає, мені подобається моя велика дупця", - заявила Маша.

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Зріст юної Полякової - 173 см, а от точної нинішньої ваги, запевнила дівчина, вона не знає, бо не має вдома вагів. Востаннє Маша зважувалася місяці чотири тому, і це було 65 кілограмів, що її цілком влаштовує.

Маша цілком задоволена власною зовнішністю, зокрема "великою дупцею"

Зі слів Маші, маючи власні сторінки в соцмережах із 9 років і читаючи коментарі, вона вже дуже звикла до хейту. Як запевнила дівчина, їй завжди було все одно.

"Мене дуже сильно завжди булили в Інтернеті за вагу, за ніс і за губи. Це почалось, напевно, років у 12, я пам'ятаю навіть, люди думали, що я зробила собі ринопластику носа, тому що перше, що виросло в моєму тілі, це був мій ніс. І, розумієте, коли маленьке лице, великі очі і великий ніс. І потім якось він ставав все менше, менше і менше, а лице - більше і більше", - пригадала вона.

На думку Маші, хейтери їй просто заздрять.

"Це заздрість, я би сказала так. Тому що так сталося в житті, дякую за це моїм батькам. Так, я виросла в забезпеченій родині. Так, мені пощастило. Так, мені з дитинства дано більше, ніж іншим. Так, я можу назвати себе красивою. Так, я можу назвати себе талановитою. Ну мені пощастило в житті, от якось так. За це, можливо, і не люблять", - припустила вона.

Маша, на відміну від мами Олі, не зважає на хейт на свою вдресу

Як зазначила Полякова-молодша, люди все одно завжди вважатимуть, що вона чогось досягає виключно завдяки батькам, а не власним старанням. Так, наприклад, Маша пишається тим, що самостійно вступила у коледж Берклі.

"Я в мами попросила тільки тисячу доларів на вступний іспит, там треба було заплатити. Я попросила в неї ці гроші і сама вступила. Сама заповнювала всі документи, сама все робила", - похвалилася вона.

Як розповіла Маша, саме навчання там, без проживання, коштує близько 85 тисяч доларів на рік. Але їй вдалося отримати від вишу декілька знижок, і сума тепер складає трішки більше 20 тисяч доларів.

За планом дівчини, вона має стати американською зіркою, і тоді в Україні їй узагалі "не буде рівних". Обскакати вона збирається й маму Олю, принаймні, в плані заробітків.

Колись Полякова-молодша збирається виступити на Super Bowl

"Я хочу собі дозволити набагато більше, ніж можуть мої батьки. Це така максимальна безмежність у витратах. Захотіла - зробила, захотіла - купила...", - поділилася Маша.

Поки ж план не здійснився, юнка заробляє на рекламі в Instagram та на розкладах Таро онлайн.

"Одне питання коштує 150 гривень, але зазвичай люди беруть розклади до 1500 гривень. В гарні місяці це може бути 5-6 клієнтів на день. Я не можу це кожен день робити... Прикол в тім, що я дуже рідко енергетично хочу це робити, я дуже завжди втомлююсь в університеті, в мене нема сил цим займатися на даний момент. Але в гарні місяці це може вийти до 50 тисяч гривень, до 30 навіть. Це якщо я прям посиджу, позаймаюся", - розповіла вона.

Нагадаємо, Маша Полякова днями виступила зі своїм рокгуртом на розігріві в зіркової мами під час її концерту в київському Палаці спорту.

Як відомо, через "про*об" Маші її відрахували з Берклі та анулювали студентську візу. Але, на щастя, ситуацію вдалося виправити.







