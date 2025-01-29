Євробачення 2025: стало відомо, хто вестиме фінал Нацвідбору

Суспільне Мовлення оголосило список ведучих Національного відбору на Євробачення-2025.

Цьогоріч на сцені з’являться телеведуча Маша Єфросиніна, яка проводила Євробачення в Києві у 2005 році, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Мірошниченко, Єфросиніна і Байдак - цьогорічні ведучі фіналу Нацвідбору Фото Суспільне

"Звісно, для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі Євробачення знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал", — сказав Тімур Мірошниченко.

Реклама:

Важко уявити Євробачення в Україні без голосу Тімура Мірошниченка

Маша Єфросиніна також поділилася своїми спогадами про Євробачення-2005. Вона зазначила, що цей досвід назавжди залишиться в її серці і має особливе місце в її кар'єрі. Євробачення для неї — не просто конкурс, а велика любов і частина її життя.

"2005 рік. Сто пʼятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва. Я досі фізично пам’ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу — це, без перебільшення, мрія", — додала ведуча.

Маша Єфросиніна вела Євробачення 2005, а тепер вестиме Нацвідбір 2025

Трансляція фіналу Національного відбору почнеться 8 лютого о 18:00 з передшоу. Послухати всі пісні фіналістів можна тут.

Щодо журі Нацвідбору, то на основі голосування в Дії до нього потрапили переможниця Євробачення-2016 Джамала, музикант і продюсер Сергій Танчинець, лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", а також фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Зазначимо, що 69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель. Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться в півфіналах.

Днями стало відомо, коли пройде гранд-фінал і у якому півфіналі виступить Україна.