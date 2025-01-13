"Ми - просто жінки": Єфросиніна розказала про дружбу з Поляковою та показала їхній "банний" день. Відео

Маша Єфросиніна дружить із Олею Поляковою

Телеведуча Маша Єфросиніна у Instagram поділилася думками про жіночу дружбу і те, якими подругами є одна для одної вона та співачка Оля Полякова.

Завдяки затишному та атмосферному відео, яке опублікувала зірка, підписники отримали змогу побачити, як Маша з Олею проводять час разом.

Маша показала, як гостювала в заміському будинку зіркової подружки

Зі слів Єфросиніної, після того, як вона показала ці кадри в сторіс, то "ошаліла" від того, як багато підписниць відгукнулися, мовляв, теж хотіли би мати таку дружбу.

"Хочу написати про це. Бо це моя тригерна тема. В мене завжди було мало подруг- я не дуже вмію дружити в класичному розумінні цього явища, не вмію приділяти цьому достатньо часу та уваги. Життя також, нажаль, змусило мене не поспішати впускати в нього нових жінок. Але близькі моєму серцю подруги просто це прийняли та люблять мене такою. І вони точно знають, що я дуже віддана, і завжди віддам все, якщо їм потрібна. Завжди буду за них, бо знаю цінність довіри", - написала 45-річна Маша.

Син Єфросиніної Олександр теж тусив у тьоті Олі

"Цікаво, що й Оля така сама, хоча ми досить різні - ми бачимося поза знімальними майданчиками та виступами всього кілька разів на рік. Але, коли бачимося, то це і є для нас жіноча дружба: нам цікаво разом та комфортно. Ми можемо насміятися до болі в животах і поплакати. Можемо довірити одна одній все", - запевнила вона.

"Вона дуже турботлива, насправді, тихіша та поміркованіша, ніж ви бачите її в соцмережах…Так само, мабуть, як і я... І такими от нашими "банними" днями ми нагадуємо про це одна одній... Ми - просто жінки зі своїми мріями, проблемами, недоліками, турботами та слабкостями... І ми, нарешті, цінуємо те, що у нас це є, і вміємо знаходити час на себе!", - резюмувала зірка, подякувавши Олі за чудові вихідні.

Яєчня від Полякової

Бонус - танці

Нагадаємо, під час відпочинку Єфросиніна ще й познімала зіркову подружку в бікіні.

Як відомо, за потреби Маша вміє виконувати роль спортінвентаря для силових тренувань Олі.



