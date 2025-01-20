"Довели всьому світу, що ми сталеві": Єфросиніна у "танці самурая" поміркувала про силу українських жінок. Відео

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна, чоловік якої Тимур Хромаєв служить у ЗСУ, зізналася, що її стали дратувати слово "сильна", коли це стосується українських жінок.

У своєму Instagram вона поділилася роздумами про те, що жінки в Україні давно довели свою силу і заради збереження себе можуть бути будь-якими.

А ще Маша показала нову зйомку, де позує в корсеті з голими плечима.

Маша втомилася чути про сильних українських жінок, до яких зараховує і себе

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"Як же стали дратувати слова "сильна", "стійка", "сталева"... Вони вимовляються та використовується сьогодні так часто в усіх наративах щодо жінок, що ніби втрачають енергію свого значення для нас, українок...

Коли читаю в статтях "сильні українські жінки", одразу думаю, а як самі автори розуміють це явище? Коли спілкуюся з жінками, бачу сором в їхніх очах за те, що не можуть виправдати це нахрін "горде звання", що ламаються та вигорають... Хочеться обійняти кожну і сказати : "Моя хороша, якщо ти тільки зараз визнаєш це, то ти сильніша за всіх... а погано тобі так від того, що ти занадто довго була сильною...", - звернулася Марія до українок.

"Ми довели світу, що ми сталеві", - каже Єфросиніна і має рацію

"Ми довели всьому світу, що ми сталеві. Але в світу своє бачення нас - ми у них в новинах, а не у фізичному відчутті того, з чого складений кожен наш день цих трьох років. Тож, дівчата, ми абсолютно спокійно можемо дати собі право бути, якими хочемо, будь-ким, щоб зберегти себе", - зазначила телеведуча.

Маша знялася у незвичному образі

"Ми маємо право не відповідати загальноприйнятому значенню сильної жінки, бо в кожної з нас своє визначення власної сили. Лише ми знаємо, де і звідки, будучи в абсолютному раздраї, ми продовжуємо регулярно її діставати... Аби триматися в своєму особистому "танці самурая", - підсумувала вона.

Танець самурая у кожного свій

Нагадаємо, днями 45-річна Маша показувала, як минула половина її зими, де була зокрема і подорож до гір всією родиною. А ще вона хвалилася першими спортивними змаганнями сина Сашка.