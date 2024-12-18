Єфросиніна показала рідкісну зустріч з 20-річною донькою

Марія Мельник 18 грудня, 14:15
Єфросиніна у сорочці
фото з Instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна показала довгоочікувану зустріч зі своєю 20-річною донькою Наною Хромаєвою.

В Instagram зіркова мама закарбувала момент обіймів з Наною, яку рідко показує у соцмережах.

"А ще третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сімʼї. Сьогодні плюс донька! Залишилося намріяти Тимура!", - поділилася радісною новиною ведуча.


Зустріч Єфросиніної з донькою Ніною

Ведуча не стримувала емоцій

Обійми Єфросиніної з донькою

Маша дуже рідко розказує, ба більше, показує свою доньку

Нагадаємо, у 2017-му Нана поїхала на навчання у Канаду, однак вже у 2021-му повернулася в Україну.

Раніше ТаблоID розказував цікаві факти про старших доньок зіркових матусь.

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