Єфросиніна показала рідкісну зустріч з 20-річною донькою
Телеведуча Маша Єфросиніна показала довгоочікувану зустріч зі своєю 20-річною донькою Наною Хромаєвою.
В Instagram зіркова мама закарбувала момент обіймів з Наною, яку рідко показує у соцмережах.
"А ще третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сімʼї. Сьогодні плюс донька! Залишилося намріяти Тимура!", - поділилася радісною новиною ведуча.
Нагадаємо, у 2017-му Нана поїхала на навчання у Канаду, однак вже у 2021-му повернулася в Україну.
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