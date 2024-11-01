Єфросиніна в обтислому спортлуці показалася в місці, яке не сприймала 15 років

Тамара Кудрявченко 1 листопада, 16:30
Телеведуча Єфросиніна

Телеведуча Марія Єфросиніна продовжує вдосконалювати своє тіло. Заради цього вона ладна навіть піти в місце, яке, за її словами, не сприймала багато років.

Мова йде про тренажерну зала, в які Маша заселфилася і показалася в сторіс Instagram.

"А де можна виписати собі медаль за повернення у тренажерну залу через років 15 її несприйняття?", - з іронією написала ведуча.


Маша Єфросиніна в тренажерному залі

45-річна Єфросиніна вже настільки струнка, що викликає чутки про уколи "Оземпіку"

До речі, не лише неприродне схуднення приписують Єфросиніній. Також зірку, регулярно підозрюють у пластичних операціях, з яких вона відверто сміється.

А ще Маша називає свій зовнішній вигляд своєю зброєю.

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єфросиніна
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