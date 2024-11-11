"Відмовилася від відчуття жертви": Єфросиніна розказала, як формує свій гардероб та що багато років мріяла одягнути
Громадська діячка та телеведуча Маша Єфросиніна розказала, як формує свій гардероб.
Під час зйомок шоу "єПитання" зірка розповіла про "традиції" щодо одягу та яку річ довго мріяла і не наважувалася носити.
"Останні п’ять років я активно розвиваю сторінки в соцмережах, і в мене з’явився бартер. Для зйомок, інтерв'ю та особистих проєктів одягу потрібно багато. Завдяки співпраці з брендами завжди є, що вдягнути. І маю ще класну традицію: раз на рік розбираю свій гардероб і приношу речі до нашого центру "Незламна", де роздаю його команді. Це приємний для всіх процес", - розповіла Єфросиніна.
За словами Маші, у неї немає єдиного стилю одягу, який вона назвала б улюбленим чи найзручнішим. Телеведуча підбирає предмети гардероба залежно від ситуації.
"Буває таке, що збираю три різні образи, оскільки протягом дня доводиться кілька разів переодягатися. Виступи – невід’ємна частина мого життя. На них завжди одягаю костюми. Одяг диктує поведінку, як то кажуть. Я завжди дуже ретельно збираюся на події та докладаю великих зусиль, щоб виглядати гарно. Адже мої лекції – про стан жінок, про силу, про те, де брати внутрішні ресурси. Я знаю, що своїм зовнішнім виглядом підсилюю той ефект.
YouTube-діяльність – це моя свіжа кров. Коли спілкуюся з креативною спільнотою, коли в мене в гостях багато прогресивних, сучасних героїв, справді надихаюся. Зазвичай для цих зйомок одягаю джинси, футболки, блузки", - зазначила вона.
"Я дуже багато працювала над своїм тілом. Багато років мріяла мати можливість одягати сукню будь-якого фасону й подобатися собі. Тепер вже на тому етапі, коли з насолодою одягаю сукні навіть удома й просто ходжу перед дзеркалом. Намагаюся також вводити сукні у свій знімальний формат, хоча працювати в них мені некомфортно", - розказала зірка.
"Мій зовнішній вигляд – це сьогодні теж моя зброя. Передусім проти себе, як жертви всередині. Я відмовилася від відчуття жертви. І роблю все для себе. Коли вдалось це зробити та усвідомити, в мене з'явилося і тіло, яке я хотіла, і зовнішність, і думки, які перестали бути токсичними", - замотивувала вона.
Нагадаємо, про те, що зовнішній вигляд - зброя, Маша вже неодноразово зазначала. Зірка дбає не лише про свої аутфіти, а й тіло та зовнішність. Раніше Маша роказувала, яку процедуру робить у косметолога раз на пів року.