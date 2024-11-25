Єфросиніна в кроптопі і джинсах попозувала навпочіпки та поміркувала про відкладене життя

Марія Мельник 25 листопада, 16:00
Єфросиніна у топі й джинсах
фото msrudenko_n

Громадська діячка та ведуча Маша Єфросиніна поміркувала про "найкращий час".

45-річна Маша зробила це креативно: із підборами та камерою в руках.

"Весь останній тиждень думала про те, скільки всього я відкладала в житті на потім. Експериментів, спроб, ризиків... А виявилось, кращого часу ніж зараз, не існує", - поміркувала Єфросиніна.


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Нагадаємо, у серпні на факап-стендапі TabloID "Баляндраси" Єфросиніна розказала, яким бачить своє життя після 60 років.

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