Єфросиніна в кроптопі і джинсах попозувала навпочіпки та поміркувала про відкладене життя

Громадська діячка та ведуча Маша Єфросиніна поміркувала про "найкращий час".

45-річна Маша зробила це креативно: із підборами та камерою в руках.

"Весь останній тиждень думала про те, скільки всього я відкладала в житті на потім. Експериментів, спроб, ризиків... А виявилось, кращого часу ніж зараз, не існує", - поміркувала Єфросиніна.

Реклама:

Маша знімала того, хто знімав її?

Гріх не засвітити прес, над яким регулярно працюєш в спортзалі

Нагадаємо, у серпні на факап-стендапі TabloID "Баляндраси" Єфросиніна розказала, яким бачить своє життя після 60 років.