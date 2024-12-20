"Хороша погана дівчинка" Єфросиніна в хутрі, спідньому та колготах показала свою темну сторону. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїм важливим досягненням цього року: їй вдалося подружитися з власною темною стороною.

Свої роздуми на цю тему зірка в Instagram проілюструвала зухвалими чорно-білими кадрами. 45-річна Маша постала перед камерою у спідньому, колготах та хутряних напівшубках.

Маша поділилася своїми роздумами та провокаційними фото

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"Хороша Погана Дівчинка... Цього року я, нарешті, подружилася, зі своєю темною стороною..Стороною, з якою не можна товаришувати "ідеальній жінці", бо там вчать лише поганому: обирати свої пріоритети, відмовляти іншим, ставати розкутою, експериментувати та п о м и л я т и с я", - написала вона.

Телеведуча прийняла і потоваришувала зі своєю темною стороною

"А якщо хороша дівчинка ще й посягає на те, щоб досліджувати себе, свою сексуальність та жіночність та насолоджується цим процесом - її взагалі ніхто не зрозуміє... Ніхто не зрозуміє! Ніхто не оцінить!! Всі засудять!", - заявила вона.

Єфросиніна риторично поцікавилася, хто створив цю шкалу правильності для вимірювання того, чи правильно кожен із нас живе, де знаходиться ця шкала і хто очолює той суд.

Дуже погана і дуже сексі

"Моя відповідь сьогодні: Я і є мій суд! Мій адвокат та мій прокурор! Гірше ніж я себе, ніхто не здатний мене засудити! Але тепер я дозволяю привласнювати собі свої перемоги. І винагороджувати себе за них! Як от такими особливими подарунками до свят, як ця зйомка.. Щоб сказати собі, що я молодець: не запустила себе, пройшовши крізь розчарування, розпач та образи тих, кого любила, вистоявши в кризу середнього віку та страшенну втому від особистої туги...", - зазначила вона.

Єфросиніна більше не дозволяє судити та винагороджувати себе нікому, крім неї самої

"Тож, коли ваша хороша дівчинка тримає за руку погану - то робоча формула сильної жінки, дівчата! Користуємось!", - закликала Маша.

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розповідала, як відмовилася від відчуття жертви та усвідомила, що її зовнішність є її зброєю. Раніше телезірка зізналася, чи справді, як ходять чутки, вона пробувала колоти "Оземпік".



