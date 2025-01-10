Гори з коханим, зйомки і ночі з сином у метро: Єфросиніна показала, як минула половина її зими
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як минула перша половина її зими.
У своєму Instagram зірка запостила себе за рутиною та показалася з сином Сашком і чоловіком Тимуром Хромаєвим.
"Мій recap першої половини зими виглядає так: робота, побут та творчі процеси досі якимось сюрреалістичним чином уживаються з обстрілами та спусками в укриття. Вночі Сашко шукає нам в метро стільчики, а зранку я їду в павільйон грати Люту...", - розповіла Маша.
"Біля вхідних дверей вдома з 2022 року стоїть сумка- в ній карімат, документи та плед. Але іноді, коли тижнями щоночі сирени, ночуємо з Сашком в готелі - якщо бачите мене у готелі в піжамі і з кавою в кафе "Марко" - це Марійка відсипалась", - пояснила Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповідала, чому вони з чоловіком розлучалися на цілий рік, як їхній шлюб оновив секс та яким є їхнє інтимне життя під час повномасштабної війни.