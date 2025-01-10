Гори з коханим, зйомки і ночі з сином у метро: Єфросиніна показала, як минула половина її зими

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як минула перша половина її зими.

У своєму Instagram зірка запостила себе за рутиною та показалася з сином Сашком і чоловіком Тимуром Хромаєвим.

"Мій recap першої половини зими виглядає так: робота, побут та творчі процеси досі якимось сюрреалістичним чином уживаються з обстрілами та спусками в укриття. Вночі Сашко шукає нам в метро стільчики, а зранку я їду в павільйон грати Люту...", - розповіла Маша.

"Біля вхідних дверей вдома з 2022 року стоїть сумка- в ній карімат, документи та плед. Але іноді, коли тижнями щоночі сирени, ночуємо з Сашком в готелі - якщо бачите мене у готелі в піжамі і з кавою в кафе "Марко" - це Марійка відсипалась", - пояснила Єфросиніна.

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"Дочекалися нашого тата у відпустку на свята! Приїхала на канікули Наночка. Нарядили ялинку! Приймали гостей. І мали лише чотири дні на Буковель. Там розслабилися та захворіли.. Класика! Але все одно я була щаслива - просто дихала своїми дітьми та чоловіком, адже вся моя родина на жаль збирається разом всього кілька разів на рік", - поділилася зірка

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Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповідала, чому вони з чоловіком розлучалися на цілий рік, як їхній шлюб оновив секс та яким є їхнє інтимне життя під час повномасштабної війни.