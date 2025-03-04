Дзвінок дочки і букет ірисів: Єфросиніна у рожево-джинсовому оверсайзі розказала, де знаходить опору навесні

Єфросиніна зустрічає весну у рожевому

Телеведуча Маша Єфросиніна протягом повномасштабного вторгнення закликає шукати позитив у дрібницях і радіти деталям.

З нагоди весни зірка розказала про свій стан і речі, які стануть для неї опорою на найближчі три місяці.

"Я буду триматися за запах весни. Немає кращого відчуття, ніж перший присмак весни в повітрі, що його вловлює ніс. Це чомусь одразу піднімає настрій, і всередині миттєво сам спалахує фітіль, який сумно тлів всю зиму.

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Я шукаю опору в усьому. Бо сьогодні немає дрібниць, сьогодні є миті, об які треба заряджатися, треба висмоктувати з них весь сік життя, якщо вони щаслив. Дзвінок доньки: "Мам, я просто хотіла тебе почути...". Дівчина з букетом ірисів, яка прилетіла на один вечір у Вроцлав спеціально на концерт "Дівчат"", - розказала Маша про речі, яким нині радіє.

Маша готує великі плани на весну

"Нарешті потроху налагоджений цикл (дай Боже здоров’я моїй лікарці Олі, яка рік намагалася вгамувати мою гормональну "кориду"). Моя асистентка Ліза, яка буквально врятувала мене в ситуації, коли не було з ким залишити Сашка. Я вдруге робитиму Березень Жінок - місяць, наповнений активностями, що сприяють покращенню стану українок та зміцнення положення наших жінок в країні. Тож, привіт весно, моя нова опора", - поділилася Маша планами на весну.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна ділилася, що робити, коли все йде через *опу.