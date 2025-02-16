Єфросиніна рідкісним фото привітала "головну дівчинку свого життя" з 21-річчям

Телеведуча Маша Єфросиніна ніжно привітала свою доньку Нану з 21-річчям та показала в Instagram рідкісне фото з нею.

"З днем народження, головна дівчинка мого життя. 21", - написала Маша.

"Моя найкраща подруга. Моя відкрита правда в очі. Моя найзахопливіша співбесідниця. Моя найавторитетніша fashion радниця. Моя неймовірна Нана. Тільки ми вдвох знаємо, скільки всього наповнює наші стосунки. І належить тільки нам з тобою. Дякую тобі, моя доросла душа", - додала зірка.

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Зараз Нана проживає в Амстердамі, де навчається на політолога

Як відомо, донька Маші Єфросиніної не хоче публічності, тому зіркова мати дуже рідко ділиться фото з дочкою.

А от 10-річний син ведучої Сашко частенько з'являється у маминому блогу.