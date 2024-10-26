"Я сцикло": Єфросиніна зізналася, чи колола собі "Оземпік", аби схуднути

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Ведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла, як дозволяла собі порушувати режим харчування на відпочинку в Італії та чи користувалася колись препаратом "Оземпік", аби схуднути.

За словами Маші, вона давно не їсть м'яса, однак в Італії наїдалася ковбасою салямі, бо дуже її хотіла.

"Я пила вино червоне, воно там заходило, як в суху землю, і їла салямі. Я взагалі-то не їм м'ясо дуже багато років, але мені так там хотілося цієї ковбаси, що я наїдалася і не шкодую. Я от в таких Італіях, або іноді в Києві, коли стрес, я беру і забуваю про той режим і їм все, що хочу. З собою я вже давно домовилася, що я їм, п'ю, які добавки приймаю, скільки займаюся спортом", - зізналася Єфросиніна у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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Багато підписників закидають Маші те, що вона змогла схуднути тільки за допомогою препарату "Оземпік", втім такі звинувачення зірка відкидає.

"Я не робила, бо я сцикло. По-друге, я точно знаю, повернемося до моїх "скитань" по дієтах, все що робиться штучно, все що робиться з сильними обмеженнями для організму, все, мені особливо, всі ці дієти, бо тоді ніхто ще не знав цих "Оземпіків", тоді все це, навіть голодування, клізми, які я робила, призвели до дуже серйозних хвороб, які даються взнаки і сьогодні", - додала вона.

Маша зізнається, що мала багато проблем через нездорові методи схуднення

Ведуча каже, що не вірить в те, що такий спосіб схуднення може пройти без шкоди для здоров'я.

"Я знаю про існування цього препарату, я знаю людей, яким він допомагає, але я не вірю в те, що все, що робиться дуже стресово для організму, потім не наздожене", - зазначила Єфросиніна.

Нагадаємо, на початку жовтня Маша Єфросиніна висміяла чутки про те, що вона робила пластику.

Як відомо, якось Маша жартувала з підписниками про те, що секрет її ідеальної форми у клізмах, глистах і блювотинні.