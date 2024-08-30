Єфросиніна у 21-шу річницю шлюбу згадала, як вони з чоловіком набрали по 5 кіло на відпочинку в Іспанії

Телеведуча Маша Єфросиніна, яку багато разів "розлучали" з її чоловіком Тимуром Хромаєвим, щоразу доводить, що тільки вони вдвох знають правду про їхні стосунки.

І, схоже, з кожною річницею ці стосунки стають лише міцнішими.

30-го серпня Маша привітала коханого з 21-річчям шлюбу та присвятила йому зворушливий пост в Instagram.

Цим фото Маша проілюструвала своє звернення до Тимура Фото з Instagram

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"Ми познайомилися на вулиці, і вже наступного дня ти… ні, не подзвонив мені - ти загубив телефон з моїм номером...

Ми поїхали вперше на відпочинок вдвох в Іспанію і повернулися звідти не стрункіші та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс пʼять від нескінченної сангрії, бо під неї в нас складалися перші душевні розмови...", - згадала 45-річна Єфросиніна.

У стосунках цієї пари були кризи , але вони знайшли спосіб залишитися разом та стати ще ближчими Фото з Instagram

"В наших подорожах ти любиш аутентичні заклади з домашню локальною кухнею, а я красиві ресторани. Я можу закинутись зранку на ходу бутербродом із сиром, а ти перевертаєш наші сніданки на магію з білковими омлетами та моїми улюбленими підсмаженими хлібними корочками...

Я обожнюю наряджатися та годинами збиратися, а ти береш сорочку, що лежить зверху)

В день нашого казкового весілля ми вирішили святкувати його кожні пʼять років, і ще жодного разу це не зробили... Проте точно знаємо, що ще зробимо", - зазначила ведуча.

"Ти був поруч під час обох моїх пологів, підтримував мене.. і дуже мило засинав, тримаючи мене за руку, коли в мене йшли перейми).

22 роки ти даруєш мені одні й ті самі троянди кольору червоного вина. Ми багато для кого дивна та несумісна пара, але нам це подобається… Тільки ми вдвох знаємо, за що пробачаємо одне одному все. Тільки ми двоє знаємо, що тримає наш шлюб вже 21 рік. Я пишаюся тобою сьогодні як ніколи. З річницею, коханий", - зворушила Маша.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна була ведучою першого івенту від ТаблоID та зізналася, що збирається зробити після 60 років.