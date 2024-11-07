Єфросиніна стала звабною суперкрадійкою у яскравому відео для допомоги українським захисницям

Телеведуча Маша Єфросиніна нагадала, що вона - ще й талановита акторка, за якою плаче Голлівуд. 45-річна зірка перетворилася на фатальну жінку, звабницю і суперкрадійку, яка ще й вміє гасати на мотоциклі - і все заради важливої мети.

Цим "мініблокбастером" Маша вирішила привернути увагу своєї аудиторії до збору на закупівлю берців для жінок-військових.

Маша та її супермісія

"Мені не дали опалення. А вам? Я сиджу вдома в теплому флісовому худі, гріюся як можу, і дуже незадоволена... Та в точках на карті країни, які ми називаємо гарячими, центральне опалення взагалі відсутнє. Там на лінії зіткення замість даху над головою - небо, замість комфортної домівки - бліндажі, і окопи вириті посеред осінніх лісів і степів. Та попри вітри і морози, ці точки стають гарячими, бо наші захисниці та захисники виборють наш завтрашній день, підживлюючи себе лише вогнем із середини себе", - написала Єфросиніна у Instagram.



Єфросиніна нейтралізувала охоронця та викрала коштовну туфельку... щоби обміняти її на берці

Хвацька суперкрадійка переконливо закликає долучитися до її збору

"За мінімальними оцінками, одночасно на передовій знаходяться близько 4000 жінок. Звісно, цифра може бути і значно більшою. Наші захисниці НЕ ОТРИМУЮТЬ жіночого зимвого взуття - берців. А попереду найхолодніший період року, і не мені вам казати, що таке замерзлі ноги, дівчата...", - додала зірка.

"Тож сьогодні я розпочинаю свій новий збір "Місія БЕРЦІ" і закликаю вас зібрати 10 000 000 грн, щоб закупити теплі жіночі берці для 4000 жінок-військових. Велика сума для часу, коли збори майже не рухаються? Так, колосальна! Але, витягніть зараз ваші пальчики з теплих шкарпеток! Уявіть, як холодно тим, хто ваші пальчики прямо в цю мить захищає… і скиньте донат!", - закликала Маша.

Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв служить у ЗСУ.