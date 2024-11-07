Єфросиніна стала звабною суперкрадійкою у яскравому відео для допомоги українським захисницям
Телеведуча Маша Єфросиніна нагадала, що вона - ще й талановита акторка, за якою плаче Голлівуд. 45-річна зірка перетворилася на фатальну жінку, звабницю і суперкрадійку, яка ще й вміє гасати на мотоциклі - і все заради важливої мети.
Цим "мініблокбастером" Маша вирішила привернути увагу своєї аудиторії до збору на закупівлю берців для жінок-військових.
"Мені не дали опалення. А вам? Я сиджу вдома в теплому флісовому худі, гріюся як можу, і дуже незадоволена... Та в точках на карті країни, які ми називаємо гарячими, центральне опалення взагалі відсутнє. Там на лінії зіткення замість даху над головою - небо, замість комфортної домівки - бліндажі, і окопи вириті посеред осінніх лісів і степів. Та попри вітри і морози, ці точки стають гарячими, бо наші захисниці та захисники виборють наш завтрашній день, підживлюючи себе лише вогнем із середини себе", - написала Єфросиніна у Instagram.
"За мінімальними оцінками, одночасно на передовій знаходяться близько 4000 жінок. Звісно, цифра може бути і значно більшою. Наші захисниці НЕ ОТРИМУЮТЬ жіночого зимвого взуття - берців. А попереду найхолодніший період року, і не мені вам казати, що таке замерзлі ноги, дівчата...", - додала зірка.
"Тож сьогодні я розпочинаю свій новий збір "Місія БЕРЦІ" і закликаю вас зібрати 10 000 000 грн, щоб закупити теплі жіночі берці для 4000 жінок-військових. Велика сума для часу, коли збори майже не рухаються? Так, колосальна! Але, витягніть зараз ваші пальчики з теплих шкарпеток! Уявіть, як холодно тим, хто ваші пальчики прямо в цю мить захищає… і скиньте донат!", - закликала Маша.
Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної, Тимур Хромаєв служить у ЗСУ.
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