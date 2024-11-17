"Прибігли під вибухи майже босі": Єфросиніна з сином показалися в метро під час ракетної атаки

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, як вона з 10-річним сином ховалася у метро під час ранкового масованого обстрілу України.

У своєму Instagram Маша показала фото з Сашком у метрополітені.

"Якось "дві стіни" нас сьогодні не заспокоїли. То ми знов у метро. Але прям відчули себе там "новачками у класі" - прибігли під вибухи майже босі", - написала Маша.

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Вона додала, що інші кияни були більш підготовленими до перечікування атаки РФ у метро.

"А народ навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь книги читає. Ми ж роздивлялися карти руху ракет і бажали отсосії горіти в пекучій лаві на кілька поколінь вперед", - зауважила Єфросиніна.

Маша показалася з сином у метро під час тривоги

Нагадаємо, на 10-річчя Сашка Маша Єфросиніна зізналася, що після повернення з-за кордону він ще не адаптувався до сирен і під час тривог дуже лякається.

Також Єфросиніна розповідала, як правильно дихати, аби побороти емоційний сплеск.