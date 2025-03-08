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"Відгукнеться кожній": Єфросиніна, Дорофєєва, Полякова, Трінчер та Сумська ефектно "розбили" стереотипи про жінок. Відео

Юлія Леськова - 8 березня, 15:11
Маша Єфросиніна позує для фото
Фото з Instagram Маші Єфросиніної

До Міжнародного дня жінок ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна запустила проєкт "Розбий клітку стереотипів". Соціальна ініціатива була створена задля подолання стереотипів щодо жінок у суспільстві.

Клітку стереотипів "розбили" відомі жінки України: співачка Надя Дорофєєва, блогерка Даша Квіткова, офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова, громадська активістка Уляна Пчолкіна, співачка Оля Полякова, акторка Ольга Сумська, співачка Анна Трінчер та комедійна акторка Настя Ткаченко.

Кожна з учасниць соціальної ініціативи випустили відео-маніфести проти одного зі стереотипів щодо жінок і закликали зруйнувати його:


  • "У твоєму віці так не можна!",
  • "Жінка без чоловіка ні на що не здатна!",
  • "Жінка має відповідати загальноприйнятим стандартам краси",
  • "Красива жінка не може бути розумною або успішною",
  • "Жінка не може бути лідеркою у війську",
  • "Жінка має зосередитися на сімʼї, а не на карʼєрі",
  • "Жінка, що зазнала насильства, сама винна".

У своїх роликах жінки розбивали молотом клітку, яка стала фізичною метафорою цих стереотипів.

Даша Квіткова зняла ролик до 8 березня

Квіткова зазначила, що дозволяла собі помилятися і не знати багатьох речей, не ховатися за зручними ролями. І саме тоді вона помітила, що життя розгортається перед нею по-новому

Надя Дорофєєва з молотком

Дорофєєва зауважила, що розбивати стереотипи не так легко, як здається - і в прямому і в переносному сенсі

Уляна Пчолкіна знялася для проєкту Єфросиніної

Пчолкіна розбивала стереотип про те, що жінка нічого не зможе сама

"Стереотипи - не рожеві єдинороги, не вигадки! Це реальні упередження щодо жінки, які ведуть до дискримінації і нерівності. Вони отруюють і руйнують наше з вами життя. А ми будемо руйнувати їх! І ми впораємося, я точно знаю. Ця соціальна ініціатива "Розбий клітку стереотипів" відгукнулася найвпливовішим жінкам країни, і , я впевнена, відгукнеться кожній українській жінці. Вона доводить в реальному часі, що єднання і взаємопідтримка жінок - працюють! І ми, жінки, маємо триматися цього, бо в кожної з нас є плече подруги!" - сказала Маша Єфросиніна.

Аліна Михайлова розбила стереотип
Скріншот з Instagram Маші Єфросиніної
Оля Полякова з молотком

Полякова розбила стереотип про гарних жінок, які буцімто не можуть бути розумними

Оля Сумська знялася для соціального проєкту
Скріншот з Instagram Ольги Сумської
Настя Ткаченко для проєкту Маші Єфросиніної
Скріншот з Instagram Анни Трінчер

Жінок з 8 березня також привітала співачка Настя Каменських, вона нагадала жінкам, що їхні сили безмежні, а досягнення - значущі.

А Катя Осадча у Міжнародний жіночий день поміркувала про те, як складно бути жінкою саме через ці стереотипи.

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