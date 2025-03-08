"Відгукнеться кожній": Єфросиніна, Дорофєєва, Полякова, Трінчер та Сумська ефектно "розбили" стереотипи про жінок. Відео

Фото з Instagram Маші Єфросиніної

До Міжнародного дня жінок ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна запустила проєкт "Розбий клітку стереотипів". Соціальна ініціатива була створена задля подолання стереотипів щодо жінок у суспільстві.

Клітку стереотипів "розбили" відомі жінки України: співачка Надя Дорофєєва, блогерка Даша Квіткова, офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова, громадська активістка Уляна Пчолкіна, співачка Оля Полякова, акторка Ольга Сумська, співачка Анна Трінчер та комедійна акторка Настя Ткаченко.

Кожна з учасниць соціальної ініціативи випустили відео-маніфести проти одного зі стереотипів щодо жінок і закликали зруйнувати його:

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"У твоєму віці так не можна!",

"Жінка без чоловіка ні на що не здатна!",

"Жінка має відповідати загальноприйнятим стандартам краси",

"Красива жінка не може бути розумною або успішною",

"Жінка не може бути лідеркою у війську",

"Жінка має зосередитися на сімʼї, а не на карʼєрі",

"Жінка, що зазнала насильства, сама винна".

У своїх роликах жінки розбивали молотом клітку, яка стала фізичною метафорою цих стереотипів.

Квіткова зазначила, що дозволяла собі помилятися і не знати багатьох речей, не ховатися за зручними ролями. І саме тоді вона помітила, що життя розгортається перед нею по-новому

Дорофєєва зауважила, що розбивати стереотипи не так легко, як здається - і в прямому і в переносному сенсі

Пчолкіна розбивала стереотип про те, що жінка нічого не зможе сама

"Стереотипи - не рожеві єдинороги, не вигадки! Це реальні упередження щодо жінки, які ведуть до дискримінації і нерівності. Вони отруюють і руйнують наше з вами життя. А ми будемо руйнувати їх! І ми впораємося, я точно знаю. Ця соціальна ініціатива "Розбий клітку стереотипів" відгукнулася найвпливовішим жінкам країни, і , я впевнена, відгукнеться кожній українській жінці. Вона доводить в реальному часі, що єднання і взаємопідтримка жінок - працюють! І ми, жінки, маємо триматися цього, бо в кожної з нас є плече подруги!" - сказала Маша Єфросиніна.

Скріншот з Instagram Маші Єфросиніної

Полякова розбила стереотип про гарних жінок, які буцімто не можуть бути розумними

Скріншот з Instagram Ольги Сумської

Скріншот з Instagram Анни Трінчер

Жінок з 8 березня також привітала співачка Настя Каменських, вона нагадала жінкам, що їхні сили безмежні, а досягнення - значущі.

А Катя Осадча у Міжнародний жіночий день поміркувала про те, як складно бути жінкою саме через ці стереотипи.