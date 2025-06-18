Ейфелева вежа і хижий принт: Майлі Сайрус у Парижі посвітила стрункими ногами в ефектних мінісукнях

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус, готуючись до свого виступу в Парижі, спакувала у валізку не лише концертне вбрання, а й декілька ефектних луків для виходів у місто та зустрічей із шанувальниками.

32-річна красуня зазнімкувала свої образи і для Instagram. Одна з мінісуконь, яку вигуляла Майлі, прикрашена зображенням Ейфелевої вежі з кришталиків. Друга - з леопардовим принтом, який не здає позицій та залишається серед трендів 2025-го року.

Майлі у Парижі вигуляла стильні луки

Зірка охоче давала автографи та позувала для фото з фанами

Символічна сукня і символічне фото з Парижа

А в цій сукні Сайрус була на саундчеку

Нагадаємо, слава прийшла до Сайрус у підлітковому віці, коли вона зіграла в серіалі "Ханна Монтана". ТаблоID писав про те, як відтоді змінювався її стиль і якими стали інші діти-актори з популярних фільмів.