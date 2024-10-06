Меган Маркл на івенті без принца Гаррі повторила пекельно-червоний лук трирічної давнини. Фото
Герцогиня Сассекська Меган Маркл 5-го жовтня відвідала благодійний івент дитячої лікарні у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла без свого чоловіка принца Гаррі.
Для заходу Меган обрала яскраву червону сукню від Carolina Herrera з глибоким декольте, відкритими плечима та розрізом по центру.
До речі, цю ж сукню вона одягала у 2021 році на захід присвячений Дню ветеранів США та перемир'ю у Британії. Щоправда, тоді плаття мало дещо інший вигляд. Ймовірно Меган перешила його.
Свій образ герцогиня доповнила червоними босоніжками на підборах.
Нагадаємо, Меган Маркл полюбляє з'являтися на публіці у розкішних дизайнерських образах. До прикладу, на книжковій презентації з Опрою Вінфрі Меган була у комбінезоні з відкритими плечима від бренду Club Monaco.
А от у Колумбії герцогиня виходила на публіку у легких луках від місцевих брендів.
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