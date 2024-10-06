Меган Маркл на івенті без принца Гаррі повторила пекельно-червоний лук трирічної давнини. Фото

Юлія Леськова 6 жовтня, 10:49
Меган Маркл на фото з посмішкою
Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 5-го жовтня відвідала благодійний івент дитячої лікарні у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла без свого чоловіка принца Гаррі.

Для заходу Меган обрала яскраву червону сукню від Carolina Herrera з глибоким декольте, відкритими плечима та розрізом по центру.

До речі, цю ж сукню вона одягала у 2021 році на захід присвячений Дню ветеранів США та перемир'ю у Британії. Щоправда, тоді плаття мало дещо інший вигляд. Ймовірно Меган перешила його.


Свій образ герцогиня доповнила червоними босоніжками на підборах.

Меган Маркл позує для фото на івенті

Меган вразила публіку яскравим образом

Фото Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл полюбляє з'являтися на публіці у розкішних дизайнерських образах. До прикладу, на книжковій презентації з Опрою Вінфрі Меган була у комбінезоні з відкритими плечима від бренду Club Monaco.

А от у Колумбії герцогиня виходила на публіку у легких луках від місцевих брендів.

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Меган Маркл
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