Меган Маркл у комбінезоні з голими плечима засвітилася на книжковій презентації з Опрою Вінфрі. Фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, подейкують, має наполеонівські плани щодо розвитку свого бренду та набуття популярності у США.

Саме тому дружина принца Гаррі намагається посилити свій вплив серед американських зірок та водить із ними дружбу. Як от наприклад з Опрою Вінфрі.

Як пише Page Six, днями Меган засвітилася на книжковій презентації у Каліфорнії в компанії телеведучої. Поява герцогині була неанонсованою, тому дуже здивувала тих, хто прийшов на захід. Для появи Маркл обрала комбінезон із відкритими плечима від бренду Club Monaco вартістю $348. Його герцогиня доповнила діамантовими намистом та кульчиками.

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До речі, ходять чутки, що принц Гаррі і Меган Маркл ладнають не з усіма впливовими сім’ями. Наприклад, відомо, що вони побили горщики із родиною Бекхемів. Натомість, це місце "за столом друзів" Сассекських мав зайняти Джон Траволта.

Нагадаємо, раніше, джерела близькі до принца та його дружини, повідомляли, що Гаррі шукає житло у Великій Британії. Буцімто там він збирається проводити час без дружини із друзями, з якими та не ладнає.

Раніше Гаррі, до речі, також заявив, що більше не збирається привозити свою родину на батьківщину. Адже "це небезпечно".

Натомість, подейкують, принца Вільяма та Кейт Міддлтон ця заява дуже розчарувала.