Зірка на червоній доріжці: Меган Маркл у Carolina Herrera засвітила ніжки та сміливе декольте

Колишня акторка, герцогиня Сассекська Меган Маркл, схоже, засумувала на червоними доріжками.

Для появи на заході 2021 Salute to Freedom gala 40-річна дружина принца Гаррі вбралася мов справжнісінька голлівудська діва - в сукню від Carolina Herrera і туфельки Giuseppe Zanotti.

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали урочистий захід у Нью-Йорку фото getty images

У total red та за руку з коханим чоловіком Гаррі жінка завітала до військового та морського історичного музею Intrepid Museum у Нью-Йорку, де 10-го листопада урочисто вшановували та вручали почесні відзнаки ветеранам. Про це пише People.

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Принц Гаррі, який присвятив військовій службі десять років свого життя та двічі був у Афганістані, виступив із промовою. Він говорив про необхідність надання підтримки колишнім військовим, які повертаються до мирного життя.

"Мій досвід у армії зробив мене тим, ким я є сьогодні, і я завжди буду вдячний людям, із якими служив - у якому куточку світу ми би не перебували. Але на війні ти бачиш та переживаєш речі, яких, ти сподіваєшся, більше не побачить і переживатиме ніхто. Вони залишаються з нами, іноді це як низка слайдів", - зізнався принц.

У такій сукні - хоч на "Оскар"! фото getty images

Нагадаємо, подейкують, украй образливим щиглем по носі 37-річного Гаррі стало те, що королівська родина заборонила йому брати участь у офіційних військових заходах. Таким буцімто виявилося його покарання за "Мегзіт".

Як відомо, коли навесні ховали герцога Единбурзького, всупереч традиції, сини та онуки, які йшли в процесії, не були одягнені в військову форму. Подейкували, традицію було порушено, щоби зайвий раз привселюдно не принижувати Гаррі.

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