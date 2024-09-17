Маркл у кремовому міні блиснула стрункими ніжками на тенісному турінірі в Лос-Анджелесі. Фото

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл полюбляє демонструвати модні луки та вишукані образи як на офіційних івентах, так і в особистому житті повсякдень.

Зокрема, герцогиня Сассекська обожнює вдаватися до довжини міні та зухвало світити ніжками. Як, наприклад, під час благодійного тенісного турніру у Лос-Анджелесі.

На ньому Меган показалася у сукні кремового кольору від Giuliva Heritage, що одночасно відкрила ноги герцогині та акцентувала увагу на плечах. Її вона доповнила сумочкою від Carolina Herrera, класичними авіаторами та босоніжками на масивних підборах.

Принц Гаррі також був на турнірі фото з Instagram Kelly McKee Zajfen

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До речі, Меган із тих модниць, які не гребують позичати одяг у брендів. Принаймні такої теорії про гардероб герцогині дотримувалися відразу кілька інсайдерів. Один казав, що вона хотіла користуватися дружбою із Вікторією Бекхем, аби отримувати від неї сумочки та вбрання.

Інший розповідав, що якщо оцінити деякі луки Маркл, можна побачити неочевидну деталь. Мовляв, ця особливість слугує доказом того, що дружина принца Гаррі бере "поносити" одяг у брендів, а потім повертає його.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл та принц Гаррі разом відвідали Колумбію. Під час поїздки Меган вбралася у луки від тамтешніх брендів.