Меган Маркл у максі-спідниці в гусячу лапку засвітилася на мюзиклі у Нью-Йорку. Фото
Дружина принца Гаррі, Меган (Маркл) Сассекс з друзями відвідала мюзикл Gypsy у Нью-Йорку та вразила елегантним образом.
На виставу Меган прийшла у чорній шовковій сорочці від бренду Veronica Beard у білій довгій спідниці з принтом гусяча лапка від Carolina Herrera. Також вона одягала пальто та замшеві туфлі на підборах від Aquazzura.
Свій образ герцогиня Сассекська доповнила діамантовими сережками та підвіскою.
Днями інсайдер розповідав, якими останніми вчинками Меган Маркл незадоволений її чоловік принц Гаррі.
Також Меган звинувачували у крадіжці герба іспанського містечка.
"Бачу іскру в його очах": Меган Маркл про новий медовий місяць із принцом Гаррі та їхні ідилічні каліфорнійські будні
Меган Маркл у футболці й легких штанцях зазнімкувалася з собакою в садку та поїла торта у Пелтроу
Була герлскаутом і продавала печиво: Меган Маркл замилувала своїми дитячими фото