Меган Маркл у максі-спідниці в гусячу лапку засвітилася на мюзиклі у Нью-Йорку. Фото

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Дружина принца Гаррі, Меган (Маркл) Сассекс з друзями відвідала мюзикл Gypsy у Нью-Йорку та вразила елегантним образом.

На виставу Меган прийшла у чорній шовковій сорочці від бренду Veronica Beard у білій довгій спідниці з принтом гусяча лапка від Carolina Herrera. Також вона одягала пальто та замшеві туфлі на підборах від Aquazzura.

Свій образ герцогиня Сассекська доповнила діамантовими сережками та підвіскою.

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Meghan Markle went to see @gypsybway last night! See more photos of her chatting with Audra McDonald, Joy Woods, Danny Burstein, and more here: https://t.co/Q58ZoYXmH9



📸: Michaelah Reynolds pic.twitter.com/n8kAeGfX1P — BroadwayWorld (@BroadwayWorld) April 11, 2025

Днями інсайдер розповідав, якими останніми вчинками Меган Маркл незадоволений її чоловік принц Гаррі.

Також Меган звинувачували у крадіжці герба іспанського містечка.