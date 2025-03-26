Меган Маркл у футболці й легких штанцях зазнімкувалася з собакою в садку та поїла торта у Пелтроу

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка не так давно повернулася до Instagram у рамках розвитку власного лайфстайл-бренду, поділилася з підписниками небаченим фото.

На ньому вона сидить у садку, пестячи собаку породи бігль. На 42-річній дружині принца Гаррі легкі брюки та футболка від її подруги Келлі МакКі Зайфін, засновниці благодійного фонду, що допомагає молодим матерям, що перебувають у фостерній системі. Власне, з метою підтримки цієї організації Меган і опублікувала допис.

Зараз у Меган і Гаррі двоє собак: бігль Мія та лабрадор Пула. Іще один, старший бігль, якого звали Гай пішов на веселку на початку 2025-го року Фото з Instagram Маркл

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А ще, цілком неочікувано для багатьох, Маркл засвітилася у Instagram іншої зірки - акторки, лайфстайл-блогерки та бізнеследі Гвінет Пелтроу. Остання в сторіс відповідала на запитання фолловерів, і її спитали, якої вона думки про ворожнечу, яка, на думку соцмереж, є між ними з Меган.

"Я щиро не розумію його, зовсім. А ти?", - на цьому моменті Пелтроу перевела камеру трохи вбік та показала Маркл, яка, сидячи за столом, наминала кусень торта.

Гвінет Пелтроу і Меган Маркл роставили крапки над "і" щодо своєї буцімто взаємної антипатії Скріни з Instagram Пелтроу

Меган мімікою і жестами дала зрозуміти, що вона теж гадки не має, чому їх із Гвінет "посварили".

Дружина принца Гаррі в гостях у Гвінет пригощалася тортиком

Маркл теж не розуміє цих чуток

Цікаво, чого це Маркл і Пелтроу проводили час разом. Може, вийде якийсь спільний подкаст?

Нагадаємо, подейкували, що тепер герцогиня прагне обскакати Пелтроу, яка ще в 2008-му році заснувала велнесс- та лайфстайл-бренд Goop. Нещодавно ж, коли Маркл у документальному серіалі Netflix стала показувати, як хазяйнує та куховарить, однією з претензій критиків до неї стало те, що в Гвінет те саме виглядає щиро, по-справжньому, а в Меган - награно.

Як відомо, 52-річна Гвінет Пелтроу часто показується своїй аудиторії ненафарбованою та в домашньому одязі, в процесі приготування їжі для себе й чоловіка Бреда Фолчака. Наприклад, якось на сніданок у них була іспанська тортилья.