Плагіат по-королівськи? Меган Маркл звинуватили у крадіжці герба іспанського містечка. Фото
Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, яка торік заснувала лайфстайл-бренд "American Riviera Orchard", днями оголосила про його перейменування. Герцогиня Сассекська представила нову назву, "As Ever" і новий логотип - та одразу ж втрапила в скандал.
Малюнок, пальма і дві пташки обабіч, майже повністю повторює герб іспанського міста Порререс від 1370-го року, повідомляє The Sun.
"Ми не хочемо, щоби його спотворювали", - цитує газета обурену мера містечка Франциску Мору.
Очільниця Перререса наполягає на тім, щоби логотип "As Ever" було змінено, та розглядає можливість судового позову.
Нагадаємо, бренд Маркл випускатиме, зокрема, варення. В якості "прогріву" 43-річна Меган віднедавна знову почала вести Instagram та стала героїнею лайфстайл-серіалу Netflix, де покаже, як порається в городі, доглядає бджіл, куховарить тощо.
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