Була герлскаутом і продавала печиво: Меган Маркл замилувала своїми дитячими фото

Подекують, британський принц Гаррі не в захваті від того, що дружина Меган Маркл залучає їхніх дітей до просування свого лайфстаіл-бренду, показуючи в мережі. Що ж, привернути увагу до виходу свого нового подкасту 43-річна герцогиня Сассекська вирішила в інший спосіб.

У Instagram Меган опублікувала серію архівних світлин, на яких вона - мале дівча-гьорлскаут.

Маленька Меггі була членкинею організації скаутів Фото з Instagram Маркл

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"Підприємництво може початися рано (До речі, після всіх цих років я все ще продаю печиво!)", - написала Маркл.

Це всміхнене дівча ще не здогадується, що колись стане герцогинею Сассекською

Як відомо, діти Меган і Гаррі, 5-річний принц Арчі та 3-річна Лілібет не успадкували маминого темного кучерявого волосся, а вдалися в свого рудого татка. А от личком, на думку деяких фанів королівської родини, хлопчик схожий на Маркл, а дівчинка - на принцесу Діану.