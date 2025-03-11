У стилі "Король Лев": Мессі з дружиною влаштували тематичне свято на 7-річчя сина. Фото

Дружина аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо показала, як пройшло святкування дня народження їх молодшого сина.

10 березня Чіро виповнилося 7 років. З цієї нагоди йому підготували локацію у стилі фільму "Король Лев". Зала була прикрашена іграшками, кульками та зображеннями левенят.

Сім'я також зібралася разом для спільної зйомки. Ліонель з коханою ніжно обіймали іменинника, а потім до них приєдналися і старші сини: 12-річний Тіаго і 9-річний Матео.

Зіркові батьки усміхнено попозували з молодшим сином Фото Instagram

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Торт також був виконаний в естетиці фільму

"Сьогодні був день народження наймолодшого в нашій родині. Ми так тебе любимо, Чіро. Будь щасливим до кінця свого життя", — написала мама хлопця.

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Нагадаємо, подружжя познайомилося у дитинстві. А закохалися вони один в одного ще підлітками. Весілля пара зіграла у 2017 році. Мессі навіть має інтимне тату на честь Антонелли.

Рокуццо часто підтримує чоловіка на світських заходах та футбольних матчах.