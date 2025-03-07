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Футболіст Маліновський з дружиною ефектно розсекретили стать майбутньої дитини. Відео

Карина Тімкова - 7 березня, 10:40

Футболіст збірної України і півзахисник клубу "Дженоа" Руслан Маліновський та його дружина Роксана оголосили стать майбутньої другої дитини.

Подружжя, яке вже виховує 5-річну доньку Олівію, влаштувало ефектне гендер-паті на футбольному стадіоні. Це символічне місце, оскільки саме тут 31-річний Руслан грає за італійську команду.

Поле було прикрашене кульками у рожево-блакитних кольорах і локацією з надписом "girl" і "boy". Перед тим, як батьки дізналися стать, вони відповіли, в якій "команді" знаходяться. Маліновський проголосував за хлопчика, а його кохана обрала дівчинку.

Футболіст Маліновський назвав стать другої дитини

Мама з донькою навіть вбрались у відповідні кольори

Скрін з відео @pluralevideo

Футболіст Маліновський показав вагітну дружину і доньку

Олівія ніжно погладила мамин животик

Після сімейних обіймів запалилися кольорові димові шашки синього кольору. Пара з радістю та здивуванням відреагувала на новину, що чекає сина.

Футболіст Маліновський чекає на сина
It's а Boy. А ви здогадалися?
Футболіст Маліновський поцілував вагітну дружину

"Дубль є! Футболіст буде", — пожартував один з коментарів

"Ми найщасливіші батьки у світі", — зазначили закохані.

Руслан Маліновський обійняв вагітну дружину

Як виявилося, перші фотографії з цієї події Роксана показала ще наприкінці минулого року, але тоді ніхто не підозрював, що це не просто фотосесія, а натяк на її вагітність

Фото @farahmaggioraphotography

Нагадаємо, подружжя побралося у 2016 році. Нині вони мешкають в Італії, де Руслан розвиває футбольну кар'єру. А їх доньку, до речі, називають копією тата. Раніше пара також з'являлася на офіційних заходах.

До вагітності Роксана час від часу показувалася на пляжі та робила гарячі фото в бікіні.

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