"Іноді здається, що задихаюся": Андраде поміркувала про баланс між соцмережами та реальністю і показала життя в кількох відео

фото з Instagram

28-річна Michelle Andrade показала, як минають її будні.

У своєму Instagram Мішель поділилася думками про створення контенту та час на реальне життя і інтернет-площину.

"Моє життя настільки насичене, і я хочу всім цим ділитися, але одночасно не встигаю. Так багато подій: зйомки, репетиції, музика, студія, робота, спорт, особисте життя, друзі, сім’я! А ще нескінченний потік сторіс, TikTok, YouTube-проєкти, щоб триматися на плаву… Робиш багато — і цього недостатньо. Робиш достатньо для себе — цього мало для інших", - поділилася думками Мішель.



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фото з Instagram

"Коли почалося вторгнення, багато хто зрозумів, що матеріальне не має цінності. Чим менше речей — тим легше й чистіше в голові.

Зараз я відчуваю щось подібне з соцмережами.Щоб поділитися чимось не поверхово, потрібен час: усе детально описати, щоб читачі зрозуміли, що відбувається в моєму житті. Але поки я це писатиму, день мине, і я втрачу можливість провести цей час на студії, із друзями або просто наодинці з собою", - зазначила співачка.

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Мішель не відмовить собі у келиху червоного

"Іноді здається, що я задихаюся від кількості контенту, який створюю. Як поєднати якісне життя тут і зараз із постійним створенням контенту? Де ця золота межа? Чи є у вас такі ж відчуття? А можливо є ті, хто вже знайшли баланс? Мені здається, я ще на півшляху. Але це нормально. Не скаржуся, а ділюся з вами своїми роздумами. Тож поділіться і ви своїми", - звернулася до підписників Андраде.

Робота і зйомки, звісно, теж були у графіку Андраде

Як відомо, Мішель знаходить час не лише на роботу, спорт, зйомки, а й свою зовнішність. Раніше вона розказувала про догляд за обличчям, улюблені процедури та табу.