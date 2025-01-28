Жовтий лазер, відтискання і б'юті фетиш: 28-річна Андраде про догляд за обличчям, улюблені процедури та боротьбу з набряками

Співачка болівійського походження Мішель Андраде ексклюзивно розказала ТаблоID, як дбає про свою зовнішність.

28-річна виконавиця зізналася, які процедури робить для обличчя, без яких ритуалів не може обійтися та про власні відкриття у б’юті-сфері за останні роки.

"Моє головне відкриття — це жовтий лазер. Він чудово допомагає моїй шкірі відновлюватися та справлятися з висипаннями, які у мене були. Ця процедура стала для мене справжнім порятунком. Хоча я маю гарну генетику і на свої 28 років досить добрий вигляд, все одно ретельно доглядаю за обличчям. Використовую різні креми, маски та процедури, але саме жовтий лазер вразив мене найбільше", - поділилася своїм відкриттям зірка.

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"Крім цього, я люблю процедуру Hydrafacial, масажі обличчя й холодний душ. До речі, холодний душ — це справжній must-have. Він бадьорить мене щоранку та допомагає почуватися краще як ззовні, так і внутрішньо".

Андраде також розказала, чи має табу у б’юті-догляді.

"Чесно кажучи, поки вважаю себе занадто молодою, щоб мати чітку відповідь на це питання. Я ще не робила нічого кардинального зі своїм обличчям: ані ін’єкцій, ані операцій. Однак останнім часом я багато чула про препарат Оземпік, і для мене це абсолютне табу.

Сподіваюся, що мій організм, шкіра та загальний стан здоров’я дозволять уникнути необхідності звертатися до таких засобів. Я не кажу "ніколи", але щиро вірю, що завдяки здоровому способу життя мені вдасться зберігати природну красу без радикальних методів", - сподівається Мішель.

За словами Андраде, вона надає перевагу недешевим косметичним засобам.

"Я зрозуміла одну річ: мені подобається інвестувати в якісну косметику, яка дійсно допомагає моїй шкірі, і водночас я — великий естет. Тому всі баночки, які стоять на моїй б’юті-поличці, насправді не належать до бюджетних. Наприклад, у мене є засоби від Fenty Beauty by Rihanna.

Щодо найдешевшого засобу, то це аптечний крем від Uriage. Він антиалергійний, дуже крутий і коштує близько 600 гривень. Ще, можливо, сіль для ванни за 300 гривень. Але загалом я обираю дорогу косметику, яка коштує своїх грошей", - пояснила Андраде.

Співачка також розповіла, які процедури допомагають їй відчувати себе впевненою й гарною:

"Наприклад, я зробила лазерну епіляцію на все тіло, включно із зоною бікіні. Це був чудовий внесок у догляд за собою, і мені дуже подобається ефект, який отримую. Проте усвідомлюю, що ця процедура може мати певний вплив на здоров’я, і вона не є абсолютно корисною.

Я не шкодую про свій вибір, але якби існував більш безпечний і корисний спосіб позбутися небажаного волосся, я б з радістю його обрала і припинила робити лазерну епіляцію. Наразі ж я готова йти на цей ризик, оскільки результат мене повністю задовольняє".

Не оминули і теми популярних нині ін’єкцій ботоксу.

"Я поки що не робила жодних ін’єкцій — ні ботоксу, ні інших процедур. По-перше, я дуже боюся уколів, особливо на обличчі, а ще більше в зоні під очима, де шкіра дуже тонка. По-друге, наразі просто не бачу сенсу в таких процедурах. Поки я молода, моя шкіра має добрий вигляд завдяки генетиці та правильному догляду.

Якщо я відвідую косметолога, то роблю лише ті процедури, які відповідають моєму типу шкіри й підтримують її стан. Якби, наприклад, у 21 чи 25 років я помітила значні зморшки або ознаки старіння, які виглядали б недоречно для мого віку, тоді я, можливо, розглянула б варіант ін’єкцій", - пояснила зірка.

"Що буде через 5, 10 чи 20 років, я не знаю. Можливо, мої погляди зміняться. Зараз мене цікавить процедура з використанням плазми — вона може позитивно впливати на стан шкіри. Але поки що я не робила нічого подібного і не планую", - запевнила Мішель. фото elle_ukraine

Мішель перелічила три найважливіші правила у догляді за тілом і обличчям:

"Перше — це здоровий сон, обов’язково висипатися, тому що це дуже впливає на вигляд обличчя. Друге — корисне харчування, бо те, що ми їмо, сильно відображається на нашій шкірі. І третє — нічний догляд за обличчям: обов’язково змивати макіяж і робити всі необхідні процедури перед сном".

А от місячні витрати на доглядові процедури зірка не змогла підрахувати.

"Складно назвати, оскільки однієї баночки з косметикою вистачає приблизно на 4-6 місяців. Тож я не витрачаю гроші щомісячно. У мене є правило: закінчилася баночка — купую нову. Це допомагає не перевантажувати поличку зайвими продуктами. Хоча інколи я дозволяю собі придбати новий крем, але здебільшого для тіла, бо просто обожнюю креми!

Це мій маленький б’юті-фетиш. Ще я ходжу до косметолога. Зазвичай це відбувається раз на кілька місяців, хоча цього року я вирішила робити це частіше — принаймні раз або два на місяць. Мій косметолог часто робить мені знижки чи навіть дає деякі засоби безкоштовно, адже ми співпрацюємо на дуже класних умовах. Це допомагає зменшити витрати на догляд", - пояснила вона.

Крім того, Мішель розповіла, як стрес від повномасштабної війни вплинув на її зовнішність.

"На початку повномасштабної війни мій стан, як і у багатьох, був жахливим — не тільки емоційно, а й фізично. Обличчя виглядало виснаженим, і зовсім не хотілося ні доглядати за собою, ні використовувати косметику. Здавалося, що це просто не має сенсу.

Але якось моя мама сказала мені: "Мішка, будь ласка, нарядися, приведи себе в порядок, покажи, що ми сильні, а не слабкі". Ці слова мене дуже підтримали. Я зрозуміла, що навіть маленькі ритуали догляду за собою допомагають повернутися до звичного життя", - згадала виконавиця.

"Раніше я навіть не розуміла, який тональний крем мені підходить, які бренди або засоби я справді люблю. Зараз же чіткіше знаю, що мені потрібно. Зрозуміла, що немає сенсу мати 10 баночок догляду, якщо достатньо лише 3-4 основних засобів, які справді працюють", - розказала дівчина

У зірки також є свої ранкові ритуали і секрети у боротьбі з набряками.

"Я люблю прокидатися рано, тому мій ранок — це час для себе. Часто влаштовую чайну церемонію, читаю книгу або медитую, щоб спокійно налаштуватися на день. Якщо відчуваю набряки, то приймаю холодний душ — це мій головний лайфхак, який швидко приводить до тями.

Крім того, я використовую дуже класну зелену маску від Atache, яка допомагає боротися з набряками. Після її нанесення я зазвичай варю собі чай і роблю зарядку. Однією з улюблених вправ є "тарганчик" — лягаю на спину, підіймаю ноги та руки догори й починаю їх трясти. Ця вправа чудово розганяє кровообіг", - поділилася співачка.

"Ще один мій лайфхак — аромати. Якщо немає часу на медитацію, я запалюю пахощі, й це створює атмосферу спокою та гарного настрою на весь день. Для мене важливо, щоб ранок був саме моїм часом, який налаштовує на продуктивний і позитивний день", - зазначила Мішель.

Так виглядає обличчя солістки без мейку

Андраде розповіла, як швидко привести себе у форму перед важливими подіями:

"Якщо часу небагато (наприклад, тиждень або три дні), ось основні кроки: правильне харчування — перейти на здорову їжу, виключити солодке, важкі та жирні страви. Якщо солодкого дуже хочеться, краще замінити його медом або фруктами, але їсти їх переважно до обіду. Вода — пити багато чистої води для детоксикації організму та зволоження шкіри; сон — нормалізувати режим сну.

Мішель також нагадала про важливість фізичної активності. Сама зірка регулярно робить відтискання.

Наостанок виконавиця дала пораду своїм однолітками.

"Піклуйтеся про найдорожчу людину, яка у вас є, — про себе. Найголовніше — це сон, правильне харчування і фізична активність. Якщо ви не висипаєтесь, немає ні енергії, ні настрою, ні бажання доглядати за собою.

Важливі корисні звички — наприклад, ранкові ритуали. Це може бути легка зарядка, медитація або просто час для себе, але без телефону. Дуже важливо не брати телефон у руки одразу після пробудження. Краще дайте собі 30-40 хвилин спокою, щоб налаштуватися на день.Спорт, йога чи будь-яка інша активність, яка вам подобається, обов’язково мають бути частиною життя, адже від цього залежить не тільки зовнішній вигляд, а й настрій і загальне самопочуття", - зазначила Андраде.

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