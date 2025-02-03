Співачка Мішель Андраде: дитинство в Болівії, булінг в Україні, образа Потапа і пошук себе

28-річна Michelle Andrade – відома українська попспівачка. Її екзотична зовнішність та впізнаваний тембр голосу в свій час підкорили українців і не тільки.

Пісні Мішель Андраде – суміш іспанської та української мов, а танцювальні мотиви навіюють гарячий і харизматичний вайб латиноамериканської культури.

Чим живе українська morena (ісп.- смаглявка) та як складалася її кар’єра?

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Болівія і музика в ДНК

Майбутня співачка і телеведуча Мішель Андраде народилася 10 листопада 1996 року в місті Кочабамба, Болівія. Мати Світлана – українка, а тато Маріо – болівієць. У Мішель є ще брати – Павлік і Толік.

Мішель в гарних стосунках зі своїми братами Фото з сайту

Змалечку Мішель обожнювала музику, займалася гімнастикою, танцями та волейболом.

"Музика зі мною з дитинства. Реггетон, бачата, сальса, румба - це все в моїй ДНК. У тата і дядька був свій гурт, вони грали на народних інструментах і навіть випускали диски", – згадувала Мішель.

Своє дитинство в Болівії Андраде згадує з теплом.

Тато називав Мішель "mi pequeña morena" (ісп.- моя маленька смаглявка) Фото з сайту

"Моє дитинство було світлим і чудовим: я бігала з друзями по дахах, грала з ними у шпигунів. Ще любила жартома зображати хлопця, і відтоді рідні іноді називають мене Майклом. Я була пацанкою, але любила рожевий колір", – розповідала співачка.

Мати Мішель розповідала дівчині про Україну, готувала деякі національні страви, а українські родичі передавали гостинці в Болівію.

"Бабуся, Раїса Тимофіївна, передавала з Києва сало, ікру, шоколадки та вишиванки, а дідусь ще й підкладав потайки жуйки. Я завжди з трепетом чекала на цю посилку... Проте що старшою я ставала, то більше дізнавалася про свою другу батьківщину, і в мене з'явилася мрія - побачити Україну," – ділилася співачка.

Переїзд в Україну та булінг

Коли Мішель виповнилося 13 років, так склалося, що батьку запропонували роботу в Києві, тож він переїхав туди разом з братом співачки, Толіком. Якийсь час Андраде ще побула з мамою в Болівії, але потім родина вирішила возз'єднатися.

Хоч Мішель і з нетерпінням чекала на переїзд в Україну, проте не очікувала стикнутися з проблемами адаптації. Незвичний клімат, мова та менталітет стали викликом для 13-річної дівчинки.

"Я вивчила українську за рік занять із репетитором. Було важко: я вчила по п'ятдесят слів на день, робила переклади з української на іспанську, а потім на російську, а мамина сестра перевіряла. Перший рік в Україні я присвятила навчанню в школі, українській і танцям", – згадувала 28-річна співачка.

Зараз яскрава зовнішність Мішель - її візитівка, але в дитинстві було зовсім інакше Фото @xodaniich

А пізніше зовнішність Michelle Andrade та її акцент стали факторами, котрі вилилися в шкільний булінг.

"Діти завжди такі: кажуть, що спаде на думку, але ніколи не думають про наслідки й можуть зробити тобі боляче. Українська мова була для мене новою, тому я могла читати повільно або з помилками, і через це з мене знущалися. Я не розуміла, чому вони це роблять, мені було боляче. Ще один момент — колір шкіри та параметри тіла. Моя шкіра була темнішою, а сідниці більшими, ніж у дівчат-однолітків, і через це мене обзивали різними неприємними словами", – розказувала Андраде.

Х-Фактор

У 2012 році Мішель пройшла кастинг на талант-шоу "Х-Фактор". Дівчина мріяла потрапити "в телевізор", проте сумнівалася з приводу свого вміння співати.



"Я йшла туди, щоб зрозуміти, чи є в мене талант. Крім того, я мала відповісти собі на головне питання: музика - моє чи ні? Тому мені потрібна була чесна оцінка зі сторони. Я сама розуміла, що багато чого не знаю і не вмію. І мені сподобалося, що не всі судді сказали "так", – пригадувала Андраде.

Участь в шоу змінила життя Michelle Andrade. Після проєкту її почали запрошувати виступати з каверами на латиноамериканські хіти. Під час одного з таких концертів її помітив саундпродюсер Вадим Лисиця, котрий пізніше познайомив співачку з Потапом та Іриною Горовою.

MOZGI

У 2016 році Андраде почала офіційно співпрацювати з Потапом та Іриною Горовою, підписавши контракт із MOZGI Entertainment.

"Почався новий, незвіданий для мене етап - пісень своїх поки що не було, я не розуміла, хто я, чого хочу і куди йду. Була впевнена тільки в тому, що хочу співати і надихати людей", – розповідала співачка.

У Мішель Андраде і Потапа склалися близькі стосунки. На початку їхньої співпраці вона сприймала його як батька. Потап підтримував та дослухався до неї.

Спочатку в команді була дружня атмосфера Фото з Instagram

Кар’єра співачки пішла у гору. Спочатку були фіти "Мозгі" і Мішель Андраде, а також спільні концерти.

У 2018 році вона випустила свій перший мініальбом "La Primavera Boliviana", а у 2019 студійний "Latino Ritmo".

Відомо, що продюсерський центр платив співачці близько 10% від концертів, а також, за контрактом, Мішель не мала права говорити про політику.

У ті ж часи Michelle Andrade спробувала себе у ролі актриси і з’явилася у фільмах "Гаджьо", "Ніч Святого Валентина" та "Продюсер".

Телебачення теж не оминуло стороною талановиту брюнетку. У шостому сезоні "Танці з зірками" вона дебютувала як вправна танцівниця в парі з Євгенієм Котом.

У 12 випуску пара покинула шоу Фото @rostickdesign

А у 2021 році разом з Кирилом Макашовим стала ведучою ювілейного випуску тревел-шоу "Орел і решка".

Особисте життя

Під час участі в телешоу "Х-Фактор" 17-річна Мішель познайомилася з 15-річним співаком Нікітою Ломакіним. Спочатку вони просто дружили, а пізніше закохалися. Їх підліткові почуття переросли в 5-річні стосунки. Проте Мішель Андраде і Нікіта Ломакін розійшлися, начебто, через ревнощі співачки.

У пари постійно вирували ревнощі, що й стало причиною розійтися Фото @mark_sosiak

"Ми були дуже молоді, юні, зелені, нічого не знали і завдяки цим стосункам багато що дізналася я", – ділилася співачка.

Після стосунків з Ломакіним Michelle Andrade перестала афішувати своє особисте життя. Але відомо, що на початку великої війни співачка розірвала довготривалі стосунки зі таємничим бойфрендом.

Мішель Андраде у 2024 році пройшла через внутрішні трансформації Фото з Instagram

Після цього в неї були ще одні стосунки, проте й вони завершилися, хоч і були, за її словами, ідеальними. Своєму колишньому хлопцю Мішель Андраде навіть присвячувала пісню.

"Я була ініціаторкою. Він старший за мене на 15 років. Стосунки тривали 1,5 року. Ну все було ідеально. А я злякалася. Я просто тоді не цінувала те, що в мене є. В майбутньому, можливо, я б хотіла повернути ці стосунки", - розповіла Мішель.

Наскільки відомо, зараз серце брюнетки вільне.

"Я сумую. Але зараз я не в пошуку. Зате розумію, які чоловіки мені подобаються. У яких стосунках мені б хотілося бути", – наголошувала Мішель.

Конфлікт із Потапом

Після початку повномасштабного вторгнення, Мішель Андраде і Позитив розірвали співпрацю з "MOZGI Entertainment".

"Вони стали для мене як батьки, але наші стосунки почали погіршуватися в якийсь момент. І зараз ми не спілкуємося. Мені навіть не цікаво. Що стосується Потапа, то мені здається, що просто в нього зараз такий період у житті нелегкий, і ми з ним до повномасштабного вторгнення взагалі вже не спілкувалися", – пояснила Андраде.

Пізніше Мішель зізналася, чому в неї з Потапом насправді погіршилися стосунки.

Мішель часто називала Потапа батьком Фото з сайту

"Це був період "Орел и решка", я багато працювала. І вже тоді відчувала, що втрачаємо зв'язок. Раніше він створював пісні з моїх особистих історій", – говорила Андраде.

Потап написав для співачки трек, який їй не сподобався та не мав нічого спільного з її відчуттям себе. Після чого продюсер образився та заблокував Мішель у всіх соцмережах.

"Напевно, я зачепила його его. І після цього ми вже не працювали", – резюмувала Мішель.

Пошук себе

У 2023 році Мішель Андраде з’являлася в епізодичній ролі в серіалі "Корона" від Netflix. Співачка зіграла покоївку Б'янку, котра працює на яхті, де відпочивають принцеса Діана та її бойфренд Доді Аль-Фаєд.

Але акторство не є основним пріоритетом для Мішель.

"У мене більше амбіцій у музиці, ніж в акторстві. Але якщо говорити про акторську кар'єру, то я б хотіла зіграти роль, яка справді стала б визначною для мене", – зізнавалася 28-річна зірка.

Після того, як вона розірвала контракт MOZGI Entertainment, Андраде почала продюсувати себе самостійно та шукати власний стиль.

"Я нормально реагую на критику, бо я зараз експериментую і до того ж впевнена у своїх вокальних здібностях. Я знаю, що у мене гарний і високий голос, та наразі я шукаю себе — як у співі, так і в стилі музики. Багато артистів, наприклад, Оля Полякова чи DZIDZIO, мають оперні голоси, але обирають інший шлях у музиці. До прикладу, американська реп-співачка, авторка пісень та продюсерка Doja Cat теж грається зі своїм голосом…. Я зараз роблю те саме — досліджую нові можливості. І впевнена, що скоро знайду той стиль і підхід, який задовольнить і мене, і мою публіку", – розповідала Мішель Андраде.

Співачка не уявляє своє життя без спорту. Зараз Мішель у чудовій формі, що можна помітити у її новому провокативному кліпі "Маргарита". В ньому Андраде демонструє рельєф тіла, вміло сідає на шапагат і спокусливо вигинається.

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