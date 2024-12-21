Мішель Андраде у корсеті, міні та гольфах з хутром повигиналася на підлозі. Фото

Українська співачка з болівійським корінням Michelle Andrade, яка нещодавно коментувала можливий роман її екскоханого та Віри Брежнєвої, поділилася новою порцією звабливого контенту.

У своєму Instagram Мішель показала кадри з нової фотосесії.

На світлинах Мішель позує на білому тлі у білому корсеті, чорній мініспідниці та гольфах.

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"Як же я хотіла поділитися з вами цією фотосесією", - написала вона.

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Нагадаємо, якось Мішель Андраде розповіла про причини розставання зі своїм на 15 років старшим бойфрендом.

Як відомо, наприкінці листопада Мішель випустила провокативний кліп на свою пісню "Маргарита", у якому підняла питання сексуальності.