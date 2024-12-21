Мішель Андраде у корсеті, міні та гольфах з хутром повигиналася на підлозі. Фото

Юлія Леськова 21 грудня, 16:36
Мішель Андраде позує для фото
Фото Оля Дементьєва

Українська співачка з болівійським корінням Michelle Andrade, яка нещодавно коментувала можливий роман її екскоханого та Віри Брежнєвої, поділилася новою порцією звабливого контенту.

У своєму Instagram Мішель показала кадри з нової фотосесії.

На світлинах Мішель позує на білому тлі у білому корсеті, чорній мініспідниці та гольфах.


"Як же я хотіла поділитися з вами цією фотосесією", - написала вона.

Мішель Андраде позує для фото

Свій образ для фото Мішель доповнила білими мюлі на підборах

Фото Оля Дементьєва
Мішель Андраде на нових фото
Андраде попозувала для трендових фото
Фото Оля Дементьєва
Мішель Андраде попозувала для фото
Фото Оля Дементьєва

Нагадаємо, якось Мішель Андраде розповіла про причини розставання зі своїм на 15 років старшим бойфрендом.

Як відомо, наприкінці листопада Мішель випустила провокативний кліп на свою пісню "Маргарита", у якому підняла питання сексуальності.

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Мішель Андраде
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