Мішель Андраде у корсеті, міні та гольфах з хутром повигиналася на підлозі. Фото
Українська співачка з болівійським корінням Michelle Andrade, яка нещодавно коментувала можливий роман її екскоханого та Віри Брежнєвої, поділилася новою порцією звабливого контенту.
У своєму Instagram Мішель показала кадри з нової фотосесії.
На світлинах Мішель позує на білому тлі у білому корсеті, чорній мініспідниці та гольфах.
"Як же я хотіла поділитися з вами цією фотосесією", - написала вона.
Нагадаємо, якось Мішель Андраде розповіла про причини розставання зі своїм на 15 років старшим бойфрендом.
Як відомо, наприкінці листопада Мішель випустила провокативний кліп на свою пісню "Маргарита", у якому підняла питання сексуальності.
Приєднуйтесь до дискусії