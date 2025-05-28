"Ідеальні разом": Міка Ньютон привітала чоловіка з 11-річчям стосунків та показала гастросвяткування
Співачка Міка Ньютон, яка вже 14 років живе у США, відзначає 11-річчя свого кохання з 42-річним американцем Крісом Сааведрою.
І традиційно вона привітала благовірного у мережі, показала фото з ним та згадала про випробування разом.
"Ми святкуємо нашу річницю – 11 років разом! Життя не було ідеальним і багато разів випробовувало нас, але ми ідеальні разом. Ось чому ми змогли пройти через усе пліч-о-пліч. Люблю тебе до неба і назад", - написала Міка, яка цього року відзначила 5-річчя перемоги над раком.
Пара відзначила річницю у ресторані вечерею з устрицями і іншими смаколиками, фото яких Міка виклала в сторіс.
Нагадаємо, нещодавно 39-річна Міка повернулася до хот-йоги, якої боялася після лікування раку яєчників.
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