Наречена Джаггера привітала його з 82-річчям кумедним "вухастим" фото з їхнім сином
37-річна наречена британського музиканта Міка Джаггера, колишня балерина Мелані Хемрік привітала його з 82-річчям спільними фото.
У своєму Instagram Мелані показала їхні світлини в ошатних образах, а також замилувала фото з Міком та його 8-річним сином Деверо, на яких вони весело позують у вушках зайчика.
"З днем народження", - лаконічно написала Хемрік.
Нагадаємо, чутки про заручини Міка Джаггера з Мелані Хемрік, яка на 44 роки молодша за нього, поповзли ще у 2023 році.
Крім того, якось Мелані чесно прокоментувала їхню різницю у віці з легендарним музикантом.
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