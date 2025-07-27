Наречена Джаггера привітала його з 82-річчям кумедним "вухастим" фото з їхнім сином

Фото з Instagram Мелані Хемрік

37-річна наречена британського музиканта Міка Джаггера, колишня балерина Мелані Хемрік привітала його з 82-річчям спільними фото.

У своєму Instagram Мелані показала їхні світлини в ошатних образах, а також замилувала фото з Міком та його 8-річним сином Деверо, на яких вони весело позують у вушках зайчика.

"З днем народження", - лаконічно написала Хемрік.

Здається, парочка всюди ходить разом

Мелані народила Міку восьмого нащадка - сина Деверо

Мік вже має навіть шістьох онуків та трьох правнуків

Нагадаємо, чутки про заручини Міка Джаггера з Мелані Хемрік, яка на 44 роки молодша за нього, поповзли ще у 2023 році.

Крім того, якось Мелані чесно прокоментувала їхню різницю у віці з легендарним музикантом.