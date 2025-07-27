Наречена Джаггера привітала його з 82-річчям кумедним "вухастим" фото з їхнім сином

Юлія Леськова - 27 липня, 11:35
Мелані Хемрік зі своїм коханим Міком Джаггером
Фото з Instagram Мелані Хемрік

37-річна наречена британського музиканта Міка Джаггера, колишня балерина Мелані Хемрік привітала його з 82-річчям спільними фото. 

У своєму Instagram Мелані показала їхні світлини в ошатних образах, а також замилувала фото з Міком та його 8-річним сином Деверо, на яких вони весело позують у вушках зайчика. 

"З днем народження", - лаконічно написала Хемрік. 


Мік Джаггер зі своєю молодою нареченою Мелані

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Мелані Хемрік з Міком Джаггером на фото

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Мік Джаггер на фото з наймолодшим сином
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Нагадаємо, чутки про заручини Міка Джаггера з Мелані Хемрік, яка на 44 роки молодша за нього, поповзли ще у 2023 році. 

Крім того, якось Мелані чесно прокоментувала їхню різницю у віці з легендарним музикантом. 

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