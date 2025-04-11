Кохана 81-річного Джаггера підтвердила, що вони заручені

81-річний британський рокмузикант Мік Джаггер вирушить до вівтаря (але це не точно). Факт їхніх із ним заручин підтвердила Мелані Хемрік, мати наймолодшої дитини артиста.

37-річна колишня балерина поспілкувалася з Paris Match People.

"Ми заручені вже 2-3 роки", - зізналася Мелані.

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Вона пояснила, чому про весілля мова поки не йде.

Мелані сказала Міку "так", а от щодо весілля - не впевнена...

"Можливо, одного дня ми одружимося, можливо, ні. Ми такі щасливі в нашому нинішньому житті, що мені було би надто страшно щось змінювати", - зазначила жінка.

"Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і дбати, щоби всі були щасливі. Це все, що має значення і чого я прагну", - сказала Хемрік.

Як відомо, спільному синові Мелані та сера Міка, Деверо вже 8 років. Хлопчик - викапаний зірковий тато. Подейкували, фінансово забезпечувати свого нащадка та його маму рокер почав іще на етапі вагітності Хемрік, виплачуючи їй кругленьку суму щомісяця.

Нагадаємо, Джаггер був офіційно одружений двічі та має - разом із Деверо - вісьмох дітей, шістьох онуків і трьох правнуків.



