Наречена Джаггера висловилася про їхню 44-річну різницю у віці

Фото з Instagram Мелані Хемрік

37-річна наречена британського рокмузиканта Міка Джаггера, колишня балерина Мелані Хемрік, яка на початку квітня підтвердила їхні заручини, прокоментувала різницю у віці.

Про це пише видання Page Six.

Мік старший за свою кохану на 44 роки, проте Мелані вважає, що вік - це всьо лише цифра.

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"Він молодший за мене. Він дивовижний, справді дивовижний", - сказала вона в коментарі виданню.

Мелані вважає вік не важливим

До речі, у Джаггера та Хемрік є спільний 8-річний син Деверо. Це восьмий нащадок для музиканта. Також у нього є шестеро онуків та три правнуки.

Нагадаємо, чутки про заручини Джаггера та Хемрік почали ширитися ще у 2023-му році.