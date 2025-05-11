Наречена Джаггера висловилася про їхню 44-річну різницю у віці

Юлія Леськова - 11 травня, 10:38
Мік Джаггер на фото зі своєю нареченою Мелані
Фото з Instagram Мелані Хемрік

37-річна наречена британського рокмузиканта Міка Джаггера, колишня балерина Мелані Хемрік, яка на початку квітня підтвердила їхні заручини, прокоментувала різницю у віці. 

Про це пише видання Page Six. 

Мік старший за свою кохану на 44 роки, проте Мелані вважає, що вік - це всьо лише цифра. 


"Він молодший за мене. Він дивовижний, справді дивовижний", - сказала вона в коментарі виданню. 

Мік Джаггер зі своєю коханою

Мелані вважає вік не важливим

До речі, у Джаггера та Хемрік є спільний 8-річний син Деверо. Це восьмий нащадок для музиканта. Також у нього є шестеро онуків та три правнуки. 

Нагадаємо, чутки про заручини Джаггера та Хемрік почали ширитися ще у 2023-му році. 

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