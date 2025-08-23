"Ти - скеля, на яку ми можемо спертися": Йовович ніжно звернулася до коханого з нагоди топазового весілля

Фото з Instagram Мілли Йовович

Американська акторка українського походження Мілла Йовович ніжно привітала свого чоловіка, британського кінорежисера Пола Андерсона з 16-ю річницею шлюбу та замилувала спільними фото.

"Вітаю мене та мого неймовірного чоловіка Пола з 16-ю річницею. Мені так пощастило, що ти в мене є! Ти - найкраща людина у моєму житті. Твоя підтримка, твоя нескінченна любов, розмови, сміх, планування, постійна увага до мене та наших дивовижних дітей, щастя, яке це приносить неможливо передати словами", - написала Мілла.

Мілла та Пол зустрічалися 7 років перед весіллям

Йовович зазначила, що для неї чоловік - натхнення ставати кращою.

"Ти – моє натхнення ставати кращою, мій співрозмовник для кожної божевільної ідеї, мій творчий партнер, який завжди допомагає мені вдосконалюватися і бути кращою версією себе", - додала зірка.

Йовович похвалилася селфі з коханим на тлі заходу сонця

Акторка також заявила, що Пол багато чому її навчив.

"Ти навчив мене так багато про життя, любов і здатність до терпіння та розуміння себе, моєї роботи і світу навколо мене. Ти завжди поруч зі мною і нашою родиною. Ти — скеля, на яку ми можемо спертися, коли втрачаємо орієнтир, і лагідне море, яке штовхає і веде нас до прекрасних берегів", - пояснила Мілла.

Фото з Instagram Мілли Йовович

Йовович також зізналася чоловікові у коханні.

"Ми так весело проводимо час разом у житті, на роботі і під час довгих поїздок на машині! Я так сильно тебе кохаю! Ти — все для мене, коханий. Дякую тобі за прекрасне, змістовне життя, яке ти допоміг нам побудувати разом", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Мілли Йовович та Пола Андерсона троє спільних доньок: 17-річна Евер, 9-річна Дашель та 5-річна Ошан. Нещодавно все сімейство їздило у подорож.

До речі, на першу річницю повномаштабної війни в Україні Мілла Йовович присвятила своїй Батьківщині щемливий вірш.