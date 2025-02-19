Сукня українського бренду та шуба на голе тіло: Йовович блиснула фігурою на сторінках глянцю. Фото
Американська акторка Мілла Йовович, яка родом з України, стала головною героїнею березневого випуску Vogue Czechoslovakia.
Для фотосесії вона приміряла декілька стильних луків, серед яких можна помітити і вбрання від українських модельєрів. Фотографії були опубліковані в Instagram журналу.
На обкладинці 49-річна зірка постала в асиметричній сукні персикового відтінку від українського бренду Lever Couture.
В іншому кадрі Мілла позувала в чорному пальті від LITKOVSKA, який вдягнула поверх блискучого корсета.
Наступна сукня акторки мала металічні вставки, які утворювали шлейф. Цей лук був доповнений підборами від Jimmy Choo.
Йовович також екстравагантно попозувала у максі-сукні м'ятного кольору.
Зазначимо, що з брендом Lever Couture Мілла вже давно співпрацює. У перші роковини війни вона присвятила вірш Україні, який використали для принту на кутюрному виробі. У сукні цього ж бренду вона з'явилась на благодійному заході у Каннах.
Нагадаємо, з 2009 року Йовович перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном. Вони мають трьох доньок — 17-річну Евер Габо, 9-річну Дашель Іден і 5-річну Ошан. До речі, старша дитина подружжя, як і її мама, полюбляє позувати для журналів у стильних образах.