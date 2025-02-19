Сукня українського бренду та шуба на голе тіло: Йовович блиснула фігурою на сторінках глянцю. Фото

Американська акторка Мілла Йовович, яка родом з України, стала головною героїнею березневого випуску Vogue Czechoslovakia.

Для фотосесії вона приміряла декілька стильних луків, серед яких можна помітити і вбрання від українських модельєрів. Фотографії були опубліковані в Instagram журналу.

На обкладинці 49-річна зірка постала в асиметричній сукні персикового відтінку від українського бренду Lever Couture.

Вбрання українського дизайнера вдало підкреслило фігуру акторки Усі фото @zoeygrossman

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В іншому кадрі Мілла позувала в чорному пальті від LITKOVSKA, який вдягнула поверх блискучого корсета.

Знаменитість відома своїми експериментами із волоссям

Наступна сукня акторки мала металічні вставки, які утворювали шлейф. Цей лук був доповнений підборами від Jimmy Choo.

Така фотосесія нагадала естетику "П'ятого елементу", де знімалась Йовович

Йовович також екстравагантно попозувала у максі-сукні м'ятного кольору.

Мілла полюбляє носити красиві сукні

Стилісти також підготували чорну шубу, яку зірка вдягнула на голе тіло, та спідницю в тон

Зазначимо, що з брендом Lever Couture Мілла вже давно співпрацює. У перші роковини війни вона присвятила вірш Україні, який використали для принту на кутюрному виробі. У сукні цього ж бренду вона з'явилась на благодійному заході у Каннах.

Нагадаємо, з 2009 року Йовович перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном. Вони мають трьох доньок — 17-річну Евер Габо, 9-річну Дашель Іден і 5-річну Ошан. До речі, старша дитина подружжя, як і її мама, полюбляє позувати для журналів у стильних образах.