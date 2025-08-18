"Це ідеально": Йовович показалася на відпочинку з чоловіком і трьома доньками. Фото

Американська актриса українського походження Мілла Йовович у Instagram поділилася фотодобіркою з сімейної подорожі. 49-річна зірка, її чоловік Пол Андерсон і доньки - Евер, Дашель та Ошан побували в штаті Юта.

"Остання літня поїздка перед початком занять у школі! Ми якнайкраще провели час, з'їздивши в Юту та отримавши досвід прекрасних прогулянок і краєвидів! Активності протягом дня та настолки ввечері, це ідеально!", - написала Мілла.

Евер за зростом вже перегнала Міллу

Андерсон і Йовович 22-го серпня святкуватимуть 16-ту річницю свого весілля

Мілла з середньою донею Дашель

Ошан із татком

Дашель - викапана мама. До речі, ТаблоID писав і про інших дітей, які дуже схожі на своїх зіркових батьків

Евер із 14 років займається моделінгом

Йовович із сім'єю відвідала штат Юта

Як відомо, Евер уже 17 років, Дашель - 10, а Ошан - 5. Нагадаємо, в 2017-му році Мілла пережила трагедію: на п'ятому місяці вагітності в неї почалися передчасні пологи і їй довелося зробити аборт.



