"Це ідеально": Йовович показалася на відпочинку з чоловіком і трьома доньками. Фото
Американська актриса українського походження Мілла Йовович у Instagram поділилася фотодобіркою з сімейної подорожі. 49-річна зірка, її чоловік Пол Андерсон і доньки - Евер, Дашель та Ошан побували в штаті Юта.
"Остання літня поїздка перед початком занять у школі! Ми якнайкраще провели час, з'їздивши в Юту та отримавши досвід прекрасних прогулянок і краєвидів! Активності протягом дня та настолки ввечері, це ідеально!", - написала Мілла.
Як відомо, Евер уже 17 років, Дашель - 10, а Ошан - 5. Нагадаємо, в 2017-му році Мілла пережила трагедію: на п'ятому місяці вагітності в неї почалися передчасні пологи і їй довелося зробити аборт.
Міллу Йовович на подіумі в Парижі сплутали з Ліндою Євангелістою
"Відросте": Йовович показала, який хаос повистригала собі на голові. ФОТО
"Не можу повірити!": Йовович на честь 49-річчя показала піжамне селфі без мейку
Сукня українського бренду та шуба на голе тіло: Йовович блиснула фігурою на сторінках глянцю. Фото
Белла Хадід у срібній сукні повторила відомий лук Йовович 28-річної давнини. Фото