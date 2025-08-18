"Це ідеально": Йовович показалася на відпочинку з чоловіком і трьома доньками. Фото

Марія Ткаченко - 18 серпня, 15:50
Мілла Йовович
Фото з Instagram Йовович

Американська актриса українського походження Мілла Йовович у Instagram поділилася фотодобіркою з сімейної подорожі. 49-річна зірка, її чоловік Пол Андерсон і доньки - Евер, Дашель та Ошан побували в штаті Юта.

"Остання літня поїздка перед початком занять у школі! Ми якнайкраще провели час, з'їздивши в Юту та отримавши досвід прекрасних прогулянок і краєвидів! Активності протягом дня та настолки ввечері, це ідеально!", - написала Мілла.

Донька Мілли Йовович

Евер за зростом вже перегнала Міллу


Мілла Йовович та Пол Андерсон

Андерсон і Йовович 22-го серпня святкуватимуть 16-ту річницю свого весілля

Міла Йовович

Мілла з середньою донею Дашель

Чоловік Йовович

Ошан із татком

Мілла Йовович в інстаграм

Дашель - викапана мама. До речі, ТаблоID писав і про інших дітей, які дуже схожі на своїх зіркових батьків

Старша донька Мілли Йовович Евер Габо

Евер із 14 років займається моделінгом

Йовович із сім'єю відвідала штат Юта

Йовович із сім'єю відвідала штат Юта

Як відомо, Евер уже 17 років, Дашель - 10, а Ошан - 5. Нагадаємо, в 2017-му році Мілла пережила трагедію: на п'ятому місяці вагітності в неї почалися передчасні пологи і їй довелося зробити аборт.

Читайте також:

Міллу Йовович на подіумі в Парижі сплутали з Ліндою Євангелістою

"Відросте": Йовович показала, який хаос повистригала собі на голові. ФОТО

"Не можу повірити!": Йовович на честь 49-річчя показала піжамне селфі без мейку

Сукня українського бренду та шуба на голе тіло: Йовович блиснула фігурою на сторінках глянцю. Фото

Белла Хадід у срібній сукні повторила відомий лук Йовович 28-річної давнини. Фото


діти зірок Йовович
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів