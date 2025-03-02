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Йовович у прозорих сукнях посвітила оголеними ногами для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 2 березня, 11:40

Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка родом з України, потрапила на обкладинку американського глянцю Flaunt Magazine.

У фотосесії ефектна блондинка постала в екстравагантних образах: коротенькому пальті, яке оголювало ноги, блискучій міні-спідниці й чорній прозорій сукні.

На інших фото 49-річна зірка з'явилася в боді з розрізами та у зеленій сукні Louis Vuitton з колготками з дірками.

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Нагадаємо, минулого місяця Мілла з'явилася на обкладинці Vogue Czechoslovakia. Тоді вона теж приміряла сексі луки та навіть вбрання від українських брендів.

Як відомо, Мілла Йовович одружена з режисером Полом Андерсоном з 2009 року. Подружжя виховує трьох доньок: 17-річну Евер Габо, 9-річну Дашель Іден і 5-річну Ошан. Цікаво, що їхня старша дитина, як і знаменита мати, захоплюється модою та бере участь у стильних фотосесіях для глянцевих видань.

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