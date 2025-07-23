"Доводила до ваги у 39 кг": Мірошниченко про те, як ненавиділа своє тіло і які стосунки з ним мають бути "базою"

Дружина українського шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко пригадала часи неприйняття себе.

У своєму Instagram Інна розказала, до якого стану себе доводила, та закликала відчувати і любити себе.

"Півночі перечитувала скандали про пластичного хірурга, який спотворює дівчат замість втілювати мрії у життя (це щоб відволіктися від політичних новин, від яких хочеться сісти і плакати…). Згадую всі свої експерименти з зовнішністю. Згадую, як ненавиділа своє тіло і доводила до ваги у 39 кг. І все одно вважала себе товстою.

Згадую, як не любила дивитися у дзеркало. Як підлітком порівнювала себе з іншими і завжди думала, що я страшна. Згадую, як майже все життя вважала, що в мені все не так. Як шрам після операції був ніби проказою, а не спогадом про врятоване життя. Згадую і розумію, яке ж це щастя любити себе...", - поділилася Інна.

"Через які випробування ми проходимо, аби досягти цього стану. Хтось через психологічні повернення до дитячих травм, розмови з собою очі в очі. Хтось через важкі операції, реабілітації та тривалу роботу. Але наскільки важливим для відчуття спокою є гармонія з собою і своїм тілом… Це ніби база, завдяки який ми можемо квітнути і розвиватися.

Насправді, неважливо, ми такі народилися чи ми себе такими зробили. Важливо відчувати, що нам подобається в цьому тілі. Всім цього бажаю. У світі для нас і так багато випробувань, нехай хоча б ці стосунки у всіх будуть у балансі", - побажала вона.

Нагадаємо, Інна та її чоловік Тимур Мірошниченки виховують: 9-річну Ангеліну, 6-річну Мію, 5-річного Марка та 3-річного Марселя.

Не так давно Інна показувала себе у юності та ділилася, чому нині має молодший вигляд, ніж тоді.