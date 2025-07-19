"З роками нічого не міняється": Мірошниченко показала себе з чоловіком 7 років тому і порівняла з сьогоденням. Милі Фото

Юлія Леськова - 19 липня, 14:09
Інна Мірошниченко з чоловіком на пляжі
Фото juliyapavlovna.photo

Дружина українського шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко замилувала фото з ним та дітьми на відпочинку у Греції.

Інна опублікувала кадри з чоловіком та дітьми на тлі заходу сонця. Також вона порівняла цьогорічне фото з Тімуром з тим, яке було зроблено ще у 2018 році.

"16.07.25 vs 01.02.18. З роками нічого не міняється. Майже", - написала вона. 


Інна Мірошниченко показалася з чоловіком на пляжі

Як на вашу думку, Тімур та Інна змінилися? 

Фото juliyapavlovna.photo
Інна Мірошниченко показала фото з чоловіком

Інна замилувала порівнянням фотографій зі своїм чоловіком. Тоді вони були ще без дітей

Інна Мірошниченко наробила фото з дітьми і чоловіком

Мірошниченки попозували зі всіма своїми нащадками: 9-річною Ангеліною, 6-річною Мією, 5-річним Марком та 3-річним Марселем

Фото juliyapavlovna.photo

Нагадаємо, днями Інна Мірошниченко показала фото у купальнику на відпочинку. 

Також Інна розповідала, як важко проходила дорога до Криту та чому відмивала дитину у туалеті літака. 

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