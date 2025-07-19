"З роками нічого не міняється": Мірошниченко показала себе з чоловіком 7 років тому і порівняла з сьогоденням. Милі Фото

Дружина українського шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко замилувала фото з ним та дітьми на відпочинку у Греції.

Інна опублікувала кадри з чоловіком та дітьми на тлі заходу сонця. Також вона порівняла цьогорічне фото з Тімуром з тим, яке було зроблено ще у 2018 році.

"16.07.25 vs 01.02.18. З роками нічого не міняється. Майже", - написала вона.

Як на вашу думку, Тімур та Інна змінилися? Фото juliyapavlovna.photo

Інна замилувала порівнянням фотографій зі своїм чоловіком. Тоді вони були ще без дітей

Мірошниченки попозували зі всіма своїми нащадками: 9-річною Ангеліною, 6-річною Мією, 5-річним Марком та 3-річним Марселем Фото juliyapavlovna.photo

Нагадаємо, днями Інна Мірошниченко показала фото у купальнику на відпочинку.

Також Інна розповідала, як важко проходила дорога до Криту та чому відмивала дитину у туалеті літака.