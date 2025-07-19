"З роками нічого не міняється": Мірошниченко показала себе з чоловіком 7 років тому і порівняла з сьогоденням. Милі Фото
Дружина українського шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко замилувала фото з ним та дітьми на відпочинку у Греції.
Інна опублікувала кадри з чоловіком та дітьми на тлі заходу сонця. Також вона порівняла цьогорічне фото з Тімуром з тим, яке було зроблено ще у 2018 році.
"16.07.25 vs 01.02.18. З роками нічого не міняється. Майже", - написала вона.
Нагадаємо, днями Інна Мірошниченко показала фото у купальнику на відпочинку.
Також Інна розповідала, як важко проходила дорога до Криту та чому відмивала дитину у туалеті літака.
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