Мірошниченко у тоненькому бікіні попозувала на брилах у морських бризках. Фото

Адвокатка Інна Мірошниченко під час відпочинку з чотирма дітьми на Криті знаходить час і на те, щоби поповнити свій Instagram естетичним пляжним контентом.

Блогерка лише пару днів, як дісталася моря, а вже виклала кілька фото себе в бікіні.

Тендітна Інна попозувала на критських брилах

Щоправда, без дитячого супроводу не обійшлося, і бекстейдж у зйомки був відповідний. Його добре чутно на відео в кінці каруселі в пості Інни.

Багатодітна мама завжди знаходить час на себе

Поки діти весело верещали, Інна робила красиві кадри в морських бризках

Куди ж без дітей

До слова, в червні Інна без чоловіка та дітей подорожувала у горах Непалу.

Крім того, останнім часом вона тішить підписників спокусливими фото і відео.