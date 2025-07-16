Мірошниченко у тоненькому бікіні попозувала на брилах у морських бризках. Фото

Тамара Кудрявченко - 16 липня, 14:30

Адвокатка Інна Мірошниченко під час відпочинку з чотирма дітьми на Криті знаходить час і на те, щоби поповнити свій Instagram естетичним пляжним контентом. 

Блогерка лише пару днів, як дісталася моря, а вже виклала кілька фото себе в бікіні. 

Мірошниченко Інна в купальнику

Тендітна Інна попозувала на критських брилах

Щоправда, без дитячого супроводу не обійшлося, і бекстейдж у зйомки був відповідний. Його добре чутно на відео в кінці каруселі в пості Інни. 


Інна Мірошниченко засвітила дупцю в бікіні

Багатодітна мама завжди знаходить час на себе

Поки діти весело верещали, Інна робила красиві кадри в морських бризках

Поки діти весело верещали, Інна робила красиві кадри в морських бризках

Інна Мірошниченко з дітьми на Криті

Куди ж без дітей

До слова, в червні Інна без чоловіка та дітей подорожувала у горах Непалу. 

Крім того, останнім часом вона тішить підписників спокусливими фото і відео

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