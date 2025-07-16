Мірошниченко у тоненькому бікіні попозувала на брилах у морських бризках. Фото
Адвокатка Інна Мірошниченко під час відпочинку з чотирма дітьми на Криті знаходить час і на те, щоби поповнити свій Instagram естетичним пляжним контентом.
Блогерка лише пару днів, як дісталася моря, а вже виклала кілька фото себе в бікіні.
Щоправда, без дитячого супроводу не обійшлося, і бекстейдж у зйомки був відповідний. Його добре чутно на відео в кінці каруселі в пості Інни.
До слова, в червні Інна без чоловіка та дітей подорожувала у горах Непалу.
Крім того, останнім часом вона тішить підписників спокусливими фото і відео.
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