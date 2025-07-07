Марсель і борщ: Мірошниченко в кумедному "фотосеріалі" закарбував любов сина до культової страви

Марія Ткаченко - 7 липня, 18:30
Тімур Мірошниченко
Скріни з Instagram Мірошниченка

Телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно насмішив мережу ранковою зачіскою 9-річної доньки Ангеліни, присвятив серію світлин у Insta-сторіс 3-річному сину Марселю і його любові до борщу.

"Зараз буде фотосеріал: "Марсель хоче борщ, Марсель їсть борщ"", - попередив Тімур.

На фото Марсель зображений на продуктовому шопінгу, в процесі "самостійного" приготування страви, що є об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, та, зрештою, за тарілкою борщу. 


Син Тімура Мірошниченка
Марсель забажав борщу
Тімур Мірошниченко в інстаграм

Хлопчик "зварив" борщ

Борщ

Вам теж тепер нестерпно закортіло борщу?

Марсель схвалює

Марсель схвалює

Як відомо, в серпні Марсель, котрий, як і Ангеліна, є прийомною дитиною Тімура і його дружини Інни, святкуватиме 4-річчя. Хлопчик має веселу та непосидючу вдачу, а зміни, які відбулися з ним за час перебування сім'ї, просто вражають. 

Нагадаємо, в Мірошниченків також росте двійко біологічних нащадків: 7-річна співунка Мія та 5-річний Марко, який любить малювати. Інна якось пояснювала, чому з чотирма дітьми їй легше, ніж було з однією.

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