Марсель і борщ: Мірошниченко в кумедному "фотосеріалі" закарбував любов сина до культової страви
Телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно насмішив мережу ранковою зачіскою 9-річної доньки Ангеліни, присвятив серію світлин у Insta-сторіс 3-річному сину Марселю і його любові до борщу.
"Зараз буде фотосеріал: "Марсель хоче борщ, Марсель їсть борщ"", - попередив Тімур.
На фото Марсель зображений на продуктовому шопінгу, в процесі "самостійного" приготування страви, що є об'єктом нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, та, зрештою, за тарілкою борщу.
Як відомо, в серпні Марсель, котрий, як і Ангеліна, є прийомною дитиною Тімура і його дружини Інни, святкуватиме 4-річчя. Хлопчик має веселу та непосидючу вдачу, а зміни, які відбулися з ним за час перебування сім'ї, просто вражають.
Нагадаємо, в Мірошниченків також росте двійко біологічних нащадків: 7-річна співунка Мія та 5-річний Марко, який любить малювати. Інна якось пояснювала, чому з чотирма дітьми їй легше, ніж було з однією.
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