Квартет краси: чотири "Міс Всесвіт" заселфилися разом на званій вечері в Києві
12 червня, 17:45
11-го червня у готелі Fairmont відбулася зустріч чотирьох титулованих красунь.
Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2025-го, 2022-го, 2021-го та 2019-го - Софія Ткачук, Вікторія Апанасенко, Анна Неплях та Анастаія Субота наробили спільних фото.
Як відомо, переможниця 2025-го року, 25-річна Софія Ткачук з Рівненщини дещо відрізняється від своїх попередниць. Дівчина живе на дві країні, а зростала в Іспанії.
До речі, фінал конкурсу краси Miss Universe-2025 відбудеться в листопаді 2025 року, в Таїланді.
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