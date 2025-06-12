Квартет краси: чотири "Міс Всесвіт" заселфилися разом на званій вечері в Києві

11-го червня у готелі Fairmont відбулася зустріч чотирьох титулованих красунь.

Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2025-го, 2022-го, 2021-го та 2019-го - Софія Ткачук, Вікторія Апанасенко, Анна Неплях та Анастаія Субота наробили спільних фото.

Фото хочеться підписати "квартет краси"

Анна підібрала бежеву сукню, щоби підкреслити засмагу

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Стрункі ноги міс назбирали чимало лайків

Судячи з фото, схоже, дівчата мають теплі стосунки

Як відомо, переможниця 2025-го року, 25-річна Софія Ткачук з Рівненщини дещо відрізняється від своїх попередниць. Дівчина живе на дві країні, а зростала в Іспанії.

До речі, фінал конкурсу краси Miss Universe-2025 відбудеться в листопаді 2025 року, в Таїланді.