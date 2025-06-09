25-річна підприємиця з Рівненщини стала міс "Міс Всесвіт Україна"-2025

9-го червня було оголошено нову володарку титулу "Міс Всесвіт Україна", яка цьогоріч представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт".

Переможницею стала 25-річна Софія Ткачук з Рівненщини, яка вже 21 рік не мешкає в Україні.

У віці чотирьох років Софія разом із родиною виїхала за кордон. Вона має диплом бакалавра зі спеціальності "Фінанси" від EAE Business School (Барселона). Наразі вона є підприємицею, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.

Цікаво, що переможницею стала дівчина, яка нині живе на дві країни, - Україну і Іспанію Фото пресслужби

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"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння - в Україні, а моя душа - українська. Я - жінка, яка діє. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це - залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку.

Мене саму вивезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно й практично. Для мене це не просто допомога - це мій обов’язок і поклик серця", - зазначила новоспечена Міс.

Софія не живе в Україні майже все своє життя Фото з Instagram

Нагадаємо, фінал конкурсу краси Miss Universe-2025 відбудеться в листопаді 2025 року, в Таїланді.

Як відомо, переможницею "Міс Всесвіт Україна"-2024 стала Аліна Пономаренко, однак дівчина не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.