Неплях із мамою пообіймалися заради теплих кадрів до Дня матері
Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях потішила шанувальників незвичним для неї родинним контентом.
До Дня матері, який відзначається 11 травня, Аня знялася з мамою Юлею у фотопроєкті ювелірного бренду.
На теплих світлинах дівчата обіймаються і позують у чорно-білих вбраннях та масивних золотих прикрасах.
"Я знаю, що який вибір я б не зробила, ти завжди підтримаєш мене", - звернулася до мами Анна.
Нагадаємо, не так давно Неплях повернулася з Танзанії, де підкорювала Кіліманджаро та позувала в бікіні з пікантних ракурсів.
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