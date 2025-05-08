Неплях із мамою пообіймалися заради теплих кадрів до Дня матері

Тамара Кудрявченко - 8 травня, 18:00

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях потішила шанувальників незвичним для неї родинним контентом.

До Дня матері, який відзначається 11 травня, Аня знялася з мамою Юлею у фотопроєкті ювелірного бренду.

На теплих світлинах дівчата обіймаються і позують у чорно-білих вбраннях та масивних золотих прикрасах.

Анна Неплях з мамою

Здається, це вперше, коли Неплях показала свою маму Юлю 

Фото @dichkovaalina

"Я знаю, що який вибір я б не зробила, ти завжди підтримаєш мене", - звернулася до мами Анна. 

Міс Неплях з мамою на фото

У дівчат, вочевидь, дуже близькі стосунки

Як гадаєте, Аня схожа на маму?

Як гадаєте, Аня схожа на маму?

Нагадаємо, не так давно Неплях повернулася з Танзанії, де підкорювала Кіліманджаро та позувала в бікіні з пікантних ракурсів

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