Ружі на шиї та пташки в волоссі: Андраде попозувала в яскравих весняних аутфітах

Марія Мельник - 21 травня, 14:30

Співачка та актриса Мішель Андраде у яскравих луках привнесла барв у травень.

У своєму Instagram 28-річна зірка запостила фото, де показалася у кольорових спідницях і масивних аксесуарах.

Андраде у рожевій квітастій спідниці
Андраде у рожевій спідниці та з трояндами на шиї
Фото з Instagram
Андраде у золотій спідниці

Зйомка вийшла дуже креативною


Андраде біля дивану

Лук Мішель заметчився зі строкатим диваном

Нагадаємо, у січні Андраде ексклюзивно розказала ТаблоID, як дбає про свою зовнішність. Виконавиця зізналася, які процедури робить для обличчя, без яких ритуалів не може обійтися та про власні відкриття у б’юті-сфері за останні роки.

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Мішель Андраде
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