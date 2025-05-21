Ружі на шиї та пташки в волоссі: Андраде попозувала в яскравих весняних аутфітах
Співачка та актриса Мішель Андраде у яскравих луках привнесла барв у травень.
У своєму Instagram 28-річна зірка запостила фото, де показалася у кольорових спідницях і масивних аксесуарах.
Нагадаємо, у січні Андраде ексклюзивно розказала ТаблоID, як дбає про свою зовнішність. Виконавиця зізналася, які процедури робить для обличчя, без яких ритуалів не може обійтися та про власні відкриття у б’юті-сфері за останні роки.
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